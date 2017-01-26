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操牛排刀砍北捷警 凶手重判8年半

2017-01-26

〔記者黃欣柏／台北報導〕28歲詹姓男子去年3月在台北捷運新北投站內，以牛排刀連砍捷運警察黃豐富10多刀致重傷，其中一刀深達7公分，事後供稱因「心情不好」找人出氣，還向法官自承：「第1刀到第5刀最凶殘！」士林地院認定詹男藐視公權力下手極重，具殺人犯意，昨依殺人未遂及妨害公務重判8年6個月，另審酌他罹患思覺失調症，服刑完畢須到相關處所監護3年，可上訴。

另外須服醫療監3年

去年3月29日，詹男從台北車站尾隨捷運警察黃豐富到捷運新北投站，趁黃轉身步入車廂時，持刀朝其背部、頭部及右前臂狂砍10多刀，黃豐富忍痛施展擒拿術，將詹男拖出車廂逮捕。

判決書指出，詹男一路尾隨被害警員到無人處才下手，足認辨識能力並未完全喪失，此外，選在人潮眾多的捷運站內隨機砍警，不僅狂砍10多刀，其中一刀造成深達7公分的傷口，主觀上已有殺人犯意，其行為嚴重藐視公權力，並造成大眾恐慌，應予嚴懲。

詹男供稱因失業時，曾向政府單位求助卻屢屢碰壁，才對公務員心生不滿，後來又看見警察開罰單的新聞報導，才會將滿腹怨氣歸咎於警察，甚至向法官自承：「第1刀到第5刀最凶殘！」「深度我自己衡量，應該深入7公分了。」，並要求法院把犯案影片燒成光碟給他，被法院認定具有殺人犯意的主因。

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  • 捷運警察黃豐富受傷，詹男被壓制逮捕。（記者王冠仁翻攝自爆料公社） 詹男被捕時全身血跡斑斑。（資料照）

    捷運警察黃豐富受傷，詹男被壓制逮捕。（記者王冠仁翻攝自爆料公社） 詹男被捕時全身血跡斑斑。（資料照）

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