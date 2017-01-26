| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

7748萬贓款一銀可聲請發還

2017-01-26

〔記者張文川／台北報導〕第一銀行盜領案宣判，合議庭將扣案的7748萬元贓款一併沒收；法界指出，被害的一銀可主張是贓款主人，向法院聲請發還。

台北地院指出，全案分為植入程式、車手盜領、搬運處理贓款3個層次，檢方始終未明確指出由誰植入程式，車手則是已出境的巴比等15人，已落網的安卓斯、米海爾、潘可夫3人和已出境的其餘4人，則負責處理贓款。檢方去年已針對未到案的19名共犯發出通緝。

一銀共被盜領8327萬餘元，警方在內湖山區尋獲，以及在維多利亞酒店查扣的贓款，共7748萬元，尚有579萬去向不明；檢警未在偵查期間發還一銀，而是隨案移送北院，合議庭因此將這筆錢視為扣案不法所得，宣告沒收。

「破壞電磁紀錄」法定併科罰金，最高為20萬元，法院則判3名東歐車手各併科罰金60萬元；北院表示，法官可依刑法賦予的裁量權，依不同罪名、案情狀況，將罰金提高至法定上限的3至10倍。

若3人擺明沒錢或不願意繳納罰金，則可用「易服勞役」折抵罰金，易服勞役以1年為上限，換言之，只要易服勞役1年，60萬罰金即可一筆勾銷。

廣告
  • 台北地方法院25日審結「一銀盜領案」，認定被告安卓斯（前左）、潘可夫、米海爾（後左）等3人觸犯妨害電腦使用等罪，判處5年有期徒刑，併科新台幣60萬元，三人聆判後還押台北看守所。（記者廖振輝攝）

    台北地方法院25日審結「一銀盜領案」，認定被告安卓斯（前左）、潘可夫、米海爾（後左）等3人觸犯妨害電腦使用等罪，判處5年有期徒刑，併科新台幣60萬元，三人聆判後還押台北看守所。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 7748萬 第一銀行 贓款
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：7748萬贓款一銀可聲請發還


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.