7748萬贓款一銀可聲請發還

2017-01-26

〔記者張文川／台北報導〕第一銀行盜領案宣判，合議庭將扣案的7748萬元贓款一併沒收；法界指出，被害的一銀可主張是贓款主人，向法院聲請發還。

台北地院指出，全案分為植入程式、車手盜領、搬運處理贓款3個層次，檢方始終未明確指出由誰植入程式，車手則是已出境的巴比等15人，已落網的安卓斯、米海爾、潘可夫3人和已出境的其餘4人，則負責處理贓款。檢方去年已針對未到案的19名共犯發出通緝。

一銀共被盜領8327萬餘元，警方在內湖山區尋獲，以及在維多利亞酒店查扣的贓款，共7748萬元，尚有579萬去向不明；檢警未在偵查期間發還一銀，而是隨案移送北院，合議庭因此將這筆錢視為扣案不法所得，宣告沒收。

「破壞電磁紀錄」法定併科罰金，最高為20萬元，法院則判3名東歐車手各併科罰金60萬元；北院表示，法官可依刑法賦予的裁量權，依不同罪名、案情狀況，將罰金提高至法定上限的3至10倍。

若3人擺明沒錢或不願意繳納罰金，則可用「易服勞役」折抵罰金，易服勞役以1年為上限，換言之，只要易服勞役1年，60萬罰金即可一筆勾銷。