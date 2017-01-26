盜一銀8327萬 3車手輕判5年

2017-01-26

檢採一罪一罰求12年 法官只論一罪

〔記者張文川、錢利忠／台北報導〕第一銀行22家分行、41台ATM提款機，去年7月遭跨國盜領集團盜領8327萬餘元，警方陸續逮捕3名東歐車手安卓斯、米海爾、潘可夫；台北地院昨依妨害電腦使用罪將3人各判刑5年、併科罰金60萬元，執行完畢後驅逐出境，並宣告將扣案7748萬元沒收，可上訴。

3名外籍人犯，分別是從台北逃到蘇花公路被逮的拉脫維亞籍安卓斯（41歲），在維多利亞酒店被中山警分局逮獲的摩爾多瓦籍潘可夫（34歲）、羅馬尼亞籍米海爾（30歲）。

判決指出，3人共組國際盜領集團，利用銀行系統漏洞入侵、植入惡意程式，遠端操控盜領8327萬餘元，嚴重擾亂金融秩序，危害社會治安，造成一銀巨大損失；3人在盜領集團內，扮演處理巨額贓款的關鍵角色，安卓斯處理1723萬多元，米海爾、潘可夫處理6024萬餘元，卻都只承認搬運贓物的輕罪，飾詞否認參與盜領集團，均惡性重大，犯罪情節嚴重，毫無悔意，犯後態度欠佳，有必要嚴懲。

北院認定，3人是整件盜領案的共同正犯，基於共同犯意而聯絡、分工犯案，即使是不知全局的主謀，仍觸犯刑法妨害電腦使用罪章「破壞電磁紀錄」、「入侵與干擾電腦或相關設備」、「製作犯罪電腦程式」、以及詐欺罪章的「違法由自動提款設備取得他人之物」、「搬運處理贓物」等罪，從重依「破壞電磁紀錄罪」判刑。

檢方起訴時是依妨害電腦使用、贓物等12罪，向法院各求刑12年，法官各只判刑5年，落差頗大；北院說明，3人行為密接且基於單一犯意，屬刑法上的「接續犯」，只論處一罪，另因重罪吸收輕罪，因此依刑度高的「破壞電磁紀錄罪」論刑。

合議庭在判決書敘明，雖然本件犯行的惡性、犯罪情節甚為重大，但在罪刑法定主義下，法院只能判處法定的最重本刑，合議庭對此「深感遺憾」；北檢表示，收到判決書再研議是否上訴。

3人昨被提訊到庭聆判，米海爾下囚車時，還與同日開庭的詐欺慣犯黃琪銬在一起。判決後3人表情木然，只再次向法官確認「3個都5年嗎？」並詢問上訴期限。