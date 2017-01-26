台灣香蕉研究所︰催熟香蕉 有3種方式
2017-01-26
〔記者邱芷柔、顏宏駿／綜合報導〕台灣香蕉研究所所長趙治平指出，常見的香蕉催熟法，大致可分為3種，利用「電石」催熟是屬於小農常用的方式，俗稱電石的固態乙炔（C2H2），加入水後就變成乙烯（C2H4），伴隨化學變化會出現熱度，可激發香蕉本身的天然激素「乙烯」啟動，讓果皮快速從綠轉黃，其熱度不至於會發生氣爆危險，仍須看現場是否有其他易燃物引發相關作用。
一般業界對於數量龐大的香蕉催熟，大多使用工業酒精「乙醇」，採收回來的香蕉，通常會放進15至20度的冰庫內，冰庫內放置乙烯發生器，將工業酒精倒入發生器後，即會產生乙烯氣體，在冰庫內發揮作用，香蕉表皮氣孔接觸乙烯氣體，就能讓香蕉釋放乙烯加速熟成。
至於一般家庭若要催熟香蕉，可在香蕉旁擺放蘋果或拜拜用的香，蘋果會釋放乙烯，讓香蕉跟著釋放乙烯加速熟成。
屏東農民沈文彬表示，夏季約一天、冬季約兩天就能完成催熟作業。台中區農改場作物改良課長蕭政弘表示，「乙烯發生器」可控制乙烯濃度，相對安全。
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