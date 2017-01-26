電土催熟香蕉 水果行爆炸 震傷6宅1婦

2017-01-26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉社斗路一間水果行，為應付春節水果需求，將800公斤青香蕉，放進10坪大的冷藏庫，以俗稱「電土」產生的乙炔催熟，乙炔氣體因而充斥冷藏庫，前晚疑因火花接觸而爆炸，整個社頭市區都可聽到巨響，方圓百公尺住戶都感受到地面震動，6戶人家受波及，水果行對面的鍋燒麵店吧台被炸得面目全非，麵店翁姓老闆爆炸前2分鐘外出買香菸，逃過一劫。

老闆凶狠趕記者

火場調查人員到現場，水果店簡姓女負責人的先生阻止記者拍照，說「這又不是殺人放火拍什麼」。簡女後來答應賠償住戶損失，她因過失導致房子失火，被警方依公共危險罪嫌送辦，可處1年以下徒刑、拘役或500元以下罰金。

麵店老闆逃過一劫

前天深夜11時5分冷藏庫爆炸時，水果店對面3間店家的落地窗被震得粉碎，1、2樓鋁門窗變形，一牆之隔的糖果店，磚牆震塌，水果店後方民宅的謝女，遭碎玻璃割傷臉。

翁姓老闆的鍋燒麵店最慘，全新吧台被轟得面目全非，他太太當時在2樓後方清理地板，以為「砂石車衝進店內」而嚇呆。

肇禍水果店一家人住台中，每天往返社頭做生意，案發時店內無人。警方調查，800公斤香蕉儲放在店後方催熟。警方表示，當時乙炔瀰漫冷藏庫，極可能是內部有火花，接觸燃點極低的乙炔所致，是否電線短路造成還要鑑定，店內的電土數量待確認。一名水果行老闆說，1包200公克電土，可催熟20公斤香蕉，若現場有800公斤香蕉，須8公斤電土才能全部催熟，若冷藏庫放了這麼多電土，一旦引爆「很恐怖」。

2014年2月，屏東一處工寮疑用電土在冷藏櫃催熟香蕉，梁男打開櫃門時正在抽菸，引發爆炸，被震到3公尺外的香蕉樹下，幸無生命危險。同年7月，香港也發生類似意外，造成水果行老闆雙手灼傷及頭臉燒傷。