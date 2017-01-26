嚴懲不寬貸 民進黨成立調查小組
2017-01-26
〔記者蘇芳禾、曾韋禎／台北報導〕台北市議員童仲彥遭妻指控家暴。民進黨發言人張志豪昨表示，若黨員同志確實涉及違紀之情事，傷害黨的形象，一律嚴懲，絕不寬貸。
張志豪表示，黨秘書長洪耀福已責成組織部及台北市黨部針對此案組成調查小組進行了解，若屬實，即檢具相關事證，送中常會討論。
管碧玲：若屬實 唯開除黨籍一途
若毆妻是真，只有開除黨籍一條路，我認為民進黨中央應立即啟動調查程序。
段宜康：習慣施暴 顯然人格異常
如果這是事實，就不只是感情糾紛；這種施暴習慣，顯然是異常人格；政治人物如果成為家暴加害者，更是公共議題。我建議黨部成立專案小組，立即調查、處理。
邱議瑩（兼民進黨中評會主委）：如果不生氣 就不是女人
看到有人把老婆當成沙包這樣打，如果我不生氣就不是女人了。因為童為直轄市議員，屬於中央層級的民代，按「紀律評議條例」規定，需經中執會提案調查，再由黨中央移送到中評會處理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 陸客不來 日飯店APA老闆嗆：無損
- 興大蔣介石銅像已移走 換成已故校長湯惠蓀銅像
- 一甲地免費使用一年 初鹿牧場福袋又來了
- 澳網》蠻牛轟下重砲手 完美復仇
- 年後就醫增3成 春節慢性病患勿擅自停藥
- 禽流感疫情不斷 火雞也中鏢
- 葉菊蘭 接任台灣觀光協會會長
- 年收僅10幾萬 晨翔要掰SpeXial
- 《自由廣場》心理師的年節箴言
- 中國男大生回家過年 花5天半徒步300多公里
- 亞冬會組委會：日本APA酒店將撤右翼書籍
- 機捷即將通車 可望帶動桃園觀光再開發
- 跳機又跳票！核三廠消防員 差點沒錢過年
- 稀勢之里晉升／ 暌違19年 純日產橫綱登基
- 去年GDP估1.4% 主計總處︰景氣回溫較預期快
- 首艘電力渡輪上路 幾乎無噪音
- 「相信川普玩真的」 道瓊首度攻上2萬點
- 男團悲歌 炎亞綸自爆飛輪海通告費常分50元
- 《自由廣場》兩個金融改革核心方案
- 白宮否認擬恢復海外秘密偵訊恐怖嫌犯
- 《自由廣場》台灣灘造島 vs. 國際領土
- 印度之光 引來林書豪關注
- 《自由廣場》台灣比OECD
- 《自由廣場》談開放日本四縣食品進口
- 弓三提升攔截高度 追趕薩德戰力
- 增進交流 民進黨設新住民委員會
- 謝金晶包場挺豬哥亮大釣哥
- 頂級手工刷具 妝容更服貼
- 2016年巴西清廉印象指數排名第79
- 范屈拉瀕死…搶匪沒救人先打劫
- 新營火車站後站 6月動工
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 African allies say no to Chinese money
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cui Tiankai calls delegation ‘lackeys’
- 解構SBL格列佛…布拉的人生大事
- 太冠進口核災區產品被罰120萬 抗罰敗訴
- 品冠加拿大還願 蜜月得子讚福地
- 中市府實境小紅包 金雞送吉祥話
- 今年經濟成長率 台經院上修
- Fastball活廣告 恰恰、志綱來受訓
- 賴銘偉三溫暖打工 替大哥擦背賺小費
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：嚴懲不寬貸 民進黨成立調查小組
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分