嚴懲不寬貸 民進黨成立調查小組

2017-01-26

〔記者蘇芳禾、曾韋禎／台北報導〕台北市議員童仲彥遭妻指控家暴。民進黨發言人張志豪昨表示，若黨員同志確實涉及違紀之情事，傷害黨的形象，一律嚴懲，絕不寬貸。

張志豪表示，黨秘書長洪耀福已責成組織部及台北市黨部針對此案組成調查小組進行了解，若屬實，即檢具相關事證，送中常會討論。

管碧玲：若屬實 唯開除黨籍一途

若毆妻是真，只有開除黨籍一條路，我認為民進黨中央應立即啟動調查程序。

段宜康：習慣施暴 顯然人格異常

如果這是事實，就不只是感情糾紛；這種施暴習慣，顯然是異常人格；政治人物如果成為家暴加害者，更是公共議題。我建議黨部成立專案小組，立即調查、處理。

邱議瑩（兼民進黨中評會主委）：如果不生氣 就不是女人

看到有人把老婆當成沙包這樣打，如果我不生氣就不是女人了。因為童為直轄市議員，屬於中央層級的民代，按「紀律評議條例」規定，需經中執會提案調查，再由黨中央移送到中評會處理。