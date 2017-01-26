3年前認識 張安樂：她很善良

2017-01-26

〔記者劉慶侯／台北報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，昨證實童仲彥的聯絡處主任邱惠美是他的乾女兒，但他也表示「不了解她的感情世界」，從不過問對方的私生活。

張安樂說，邱惠美是他三年前回台後認識的，當時邱惠美是他竹聯幫老大哥之一周榕正式認的乾女兒，周榕癌末在榮總住院，他去醫院探視，發現是暱稱「糖糖」的邱惠美在照顧周榕，且邱女事必躬親、照料得無微不至，讓他留下很好印象。張說，後來周榕走了，邱表示要認他當乾爹，他認為邱女很善良就答應，不過未正式辦過儀式。

「邱會參加統促黨活動」

他說，統促黨辦活動時，邱惠美也會去參加，所以兩人「父女關係」愈來愈好。