白狼乾女兒邱惠美 黑白、藍綠通吃

2017-01-26

〔記者鍾泓良、劉慶侯／台北報導〕台北市議員童仲彥說，「不喜歡邱惠美就不是男人」，讓外界好奇邱惠美是怎樣的女子？邱惠美從事殯葬業，同時為台北市黃埔獅子會會長，更是竹聯幫「白狼」張安樂、大老周榕乾女兒，張安樂本人也對外證實。

41歲「殯葬公主」 天生麗質

媒體報導，邱惠美未婚，天生麗質、保養好，雖已41歲，但看起來只有30歲，因與兄長經營殯葬業，故有「殯葬公主」之稱，交友廣闊的她在演藝圈、商界、政壇都有好友。

現任黃埔獅子會會長的邱惠美曾指控，四海幫金主蔣啟弼去年9月份趁繳會費時邀她唱歌，提出給3千萬要她當第七任老婆，她拒絕後竟被蔣拉衣企圖強吻，後求助獅子會幹部。

四海幫金主 要她當第7任老婆

媒體報導，邱惠美於民國103年在板橋開設瑞泰會館，出租給喪家放牌位、辦告別式，但已在去年歇業。據了解，會館開幕時有許多貴賓送花籃，包含白狼張安樂，還署名「中華統一促進黨總裁」。

邱惠美的交友廣闊，可由成立3年多的黃埔獅子會會員看出，會員包括張安樂、前營建署長陳光雄、前監院副院長陳進利，更邀中國首善陳光標擔任創會人。