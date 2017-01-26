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婚外情告白記者會？童：不喜歡邱女 就不是男人

2017-01-26

否認6年毆妻50次

〔記者鍾泓良／台北報導〕民進黨台北市議員童仲彥昨天遭周刊爆料感情關係複雜，除與聯絡處主任邱惠美交往、數次帶女子回家，甚至6年間毆妻超過50次。童仲彥昨坦承很喜歡邱惠美，「看到邱主任而不喜歡她，那就不是男人」，又說婚姻關係結束前不可能和她有結果。至於被控家暴，他說拉扯是時常有的問題，否認6年施暴50次。

「這不是我認識的李秀環」

童仲彥說，分居這半年不知妻交了什麼朋友，「今天在周刊看到的李秀環不是我認識的李秀環」。他說，家暴或偷情指控，他有錯都道歉，不會對家務事做澄清，以免妻子二度傷害；但他又說，李秀環醋勁很強，過去應酬場合只要有美女，他就倒大楣，兩人因此常大吵。

童仲彥說，他與邱惠美熟識是因老婆的多疑，他在獅子會相識邱惠美，老婆醋勁大發到處傳兩人有關係，讓他必須澄清。他卻又坦言欣賞喜歡邱惠美，「在我婚姻結束前，她也不可能接受我。」

關於帶女子回家，他說，這些女孩子都是好朋友，家裡人進進出出很正常，甚至反問妻為什麼沒注意到也有男性出入。至於妻發現衣櫃有陌生女性內褲，他反向媒體說，「你要問她是不是她的啊？」媒體問兩人能否破鏡重圓，童仲彥說應該沒有機會，至於會不會離婚，尊重妻子決定。

民進黨將調查 童表示尊重

民進黨立委紛紛在臉書指責童仲彥，民主進步黨也組成調查小組進行了解，若屬實，即檢具相關事證，送中常會討論；童仲彥說尊重黨的決定。

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  • 童仲彥（前排左）昨坦承很喜歡聯絡處主任邱惠美（前排右）：「如果是男人，看到邱主任不喜歡她，那就不是男人」。（取自童仲彥臉書）

    童仲彥（前排左）昨坦承很喜歡聯絡處主任邱惠美（前排右）：「如果是男人，看到邱主任不喜歡她，那就不是男人」。（取自童仲彥臉書）

  • 童仲彥否認對妻子李秀環6年施暴50次。（記者鍾泓良攝）

    童仲彥否認對妻子李秀環6年施暴50次。（記者鍾泓良攝）

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相關關鍵字： 家暴 李秀環 民進黨 童仲彥 邱惠美
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