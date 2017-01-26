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6年毆打50次 妻控童仲彥家暴

2017-01-26

童稱拉扯 李秀環反問可能嗎

〔記者鍾泓良、林惠琴／台北報導〕民進黨籍台北市議員童仲彥昨遭爆與其連絡處女主任邱惠美過從甚密，而童的妻子李秀環更自述6年遭童仲彥家暴超過50次，童仲彥昨受訪時說是夫妻之間拉扯，李秀環昨下午公開受訪時反問媒體，「你們現在推我一下，可能打成這樣嗎？」對童仲彥趁著開記者會時，竟向傳出緋聞的邱惠美「告白」，還稱「如果是男人，看到邱主任不喜歡她，那就不是男人」，李說，「用逼走老婆的方式來代表他喜歡，那我不知道結婚的意義是甚麼？」

2009年起 李通報過4次家暴

衛福部保護服務司副司長林維言表示，據台北市家暴中心通報，李秀環遭家暴，2009年就接獲通報，迄今已4次，社工人員持續積極介入，但李秀環認為自己資源足夠，不願接受服務，而社工人員仍持續關心，至於通報的詳細內容，基於個資，不便透露。

媒體問哪幾次被施暴最嚴重，李秀環舉例，2014年和童仲彥結婚不久就被打，一星期沒辦法進辦公室；有一次忘記帶攝影機，她上洗手間時被童仲彥打，「我完全沒有防備！」

李秀環稱，爸媽、朋友都很愛她，她被施暴幾十次，讓家人知道的可能不到3次，因為不願讓家人跟童仲彥受到傷害，而童卻透過朋友叫她協議離婚，否則要訴諸法律行動。記者問她是否會離婚？她說由律師處理。

李秀環昨在臉書貼文，指她隱忍多年，不忍心讓支持者知道童仲彥是家暴慣犯。沒想到面對照片，童仲彥都無法誠實。至於童長期對她施暴的原因千奇百怪，喝醉、吵架、惱羞成怒都打，常在她毫無防備下出手，叫救護車更是家常便飯。

李秀環於臉書直說「毀滅你的不是我，是你自己」，她稱自己不是第一個被童打得身心俱創的女人；2011年9月29日她被打到昏迷3天，住院20幾天；2016年4月30日童打斷她3根肋骨、氣胸，「我還要隱忍著，為的是你的政治前途。」

一邊毆打 一邊告白 李難再忍

因幾乎丟命，李秀環選擇不再忍，「你竟然可以一邊把老婆打成豬頭，一邊在鏡頭前告白你喜歡邱小姐，我不敢相信，這是曾經為了追求我，費盡心思的老公。」

家暴法小檔案：當事人提供 即可公開報導

根據「家庭暴力防治法」第50條之1規定，媒體不得報導或記載被害人及其未成年子女之姓名，或其他足以識別被害人及其未成年子女身分之資訊。

但北市家暴中心主任陳淑娟解釋，目前僅性侵害防治法有提到當事人同意不在此限，若依「家庭暴力防治法」，目前對於家暴當事人姓名及個人資料，依法不得公開，除非是由被害當事人直接提供予媒體採訪內容。（記者張議晨）

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  • 北市議員童仲彥妻子李秀環控訴丈夫家暴，6年間毆打逾50次，還曾昏迷不醒3天。（李秀環提供）

    北市議員童仲彥妻子李秀環控訴丈夫家暴，6年間毆打逾50次，還曾昏迷不醒3天。（李秀環提供）

  • 北市議員童仲彥妻子李秀環控訴丈夫家暴，6年間毆打逾50次，還曾昏迷不醒3天。（李秀環提供）

    北市議員童仲彥妻子李秀環控訴丈夫家暴，6年間毆打逾50次，還曾昏迷不醒3天。（李秀環提供）

  • 北市議員童仲彥妻子李秀環控訴丈夫家暴。（翻攝自TVBS）

    北市議員童仲彥妻子李秀環控訴丈夫家暴。（翻攝自TVBS）

  • 北市議員童仲彥已和妻子李秀環分居半年，昔日恩愛模樣已不復見。（翻攝李秀環臉書）

    北市議員童仲彥已和妻子李秀環分居半年，昔日恩愛模樣已不復見。（翻攝李秀環臉書）

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