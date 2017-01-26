2017-01-26

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000007期大福彩，頭獎連40摃，頭獎獎金1.6億元累入下期。昨晚開獎的第106000021期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落桃園市中壢區後興路一段5號「金億發彩券行」。