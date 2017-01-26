迷姦花美男致死 男模之狼重判12年

2017-01-26

〔記者楊國文／台北報導〕有「男模之狼」的台日混血男子杜博文，5年前以接拍酒類廣告為幌子，通知4名男模到中國多處飯店面試，將毒品FM2摻入啤酒騙男模喝下後迷姦，造成其中曾獲中國網路男模大賽亞軍的男模，因服毒過量身亡，杜男逃回台被捕，高等法院昨更一審，依以藥劑強制性交致人於死罪判12年、欺瞞他人服用毒品罪判5年2個月，檢方將聲請訂執行刑。

判決書指出，100年9月，43歲杜博文透過中國模特兒網站「美空網」尋找男模，謊稱是廣告公司老闆等身分，以拍攝電視廣告名義，約出多名男模到廣州翡翠黃冠酒店碰面，男模喝下杜男「加料」啤酒後昏睡，醒來驚覺衣衫不整，「肛門痛痛的」，懷疑遭劫色性侵。

103年2月，杜男又相中獲得男模大賽亞軍的24歲男模，約出後下毒迷姦，未料男模服毒過量死亡，中國公安查出逃回台灣的杜男涉案，透過我刑事局協助逮捕杜男，在其屋內查扣72顆FM2藥丸、11顆安眠藥等藥物。

一審法院依以藥劑強制性交致人於死等罪，判杜男18年；高等法院認定，杜男無法預見男模會因服藥過量而死，改依以藥劑強制性交等4罪，判杜男15年。

高院更一審指出，依法醫研究所檢驗報告，杜男對死亡男模摻下過重劑量的FM2，有致死可能，加上男模案發前還吸食K他命，加劇FM2藥效而中毒致死。在押的杜男昨未出庭聆判。