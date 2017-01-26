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Jerry車隊假解散？ 疑改名Mr. Bean接客

2017-01-26

〔記者鄭景議、陳恩惠／台北報導〕「Jerry Taxi Tour」車隊司機詹侑儒性侵韓妹，車隊負責人19日宣稱解散，網友爆料解散是假象，實則換名字改成「Mr.Bean」持續營業（見圖，取自網路），解散當天還在通訊軟體攬客；另對於南韓傳出接獲7起類似性侵檢舉案，台北市警局士林分局表示，目前僅偵辦3名南韓籍女大生受害案，未接到其他資料或類似舉發案件，警方正全面清查車隊近30名司機成員的背景。

據了解，「Jerry Taxi Tour」車隊的創隊元老是一名魏姓司機，因魏某懂韓文，10餘年前開始承攬南韓遊客的包車服務，口碑不錯，因而以魏的英文名字「Jerry」成立車隊，並以南韓人常用的通訊軟體「Kakao Talk」及部落格攬客，配合司機架設部落格宣傳；至於涉案的詹男，主跑九份、金瓜石，一日行程收取3500元，車隊有抽佣金。

本月19日車隊負責人黎小姐宣布解散，但是臉書專頁「유학일기 - 留學日記」隔天爆料被害人的親筆信及網路截圖，根據「Kakao Talk」對話紀錄顯示，車隊宣稱結束營業，但當天仍對外攬客；網友還爆料指出只是換名為Mr.Bean，路上也還能看見貼著Jerry貼紙的計程車。

受害者的親筆信質疑綽號Jack的詹男非單獨犯案，Jerry車隊司機們在部落格上傳的照片中都沒有男性客人，只有女性客人，並稱Jerry車隊的司機很多有問題。記者昨天致電車隊領隊魏某，他表示已將全部資料交給警方，不多作回應。

警方表示，詹男駕駛的計程車是新北市土城一家交通公司，有3家不同車行登錄在該公司地址，其中無「Jerry Taxi Tour」車隊，而「Jerry Taxi Tour」車隊沒有旅行業執業登記，車隊掮客營業及不按計費表收費的行為，也違反發展觀光條例及汽車運輸業管理規則，已函請主管機關裁罰。

（相關新聞刊A1）

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  • 網友爆料，「Jerry Taxi Tour」車隊假解散，改名成「Mr.Bean」持續營業。（取自網路）

    網友爆料，「Jerry Taxi Tour」車隊假解散，改名成「Mr.Bean」持續營業。（取自網路）

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