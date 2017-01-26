肛塞毒品吸收快 直腸恐潰爛

2017-01-26

〔記者陳薏云／新北報導〕毒品居然還有用「肛塞」！新北市永和警分局查獲標榜最新超夯的肛塞毒品「HI FUN 0號膠囊」（圓框圖），逮捕王、蘇這對男同志情侶（大圖，記者陳薏云攝），2嫌被逮後還抱緊對方大哭：「我們要分開了，我不想分開！」供稱肛塞毒品是混合搖頭丸、麻醉劑製成，用「肛塞」方式效果更強烈，號稱是「同志圈的最愛」。

相擁哭訴不想分開

榮總毒物科主治醫師蔡維禎表示，肛塞型毒品比口服吸收快，也易超量吸收，若不乾淨或外觀不完整，易造成直腸刮傷，毒品若具腐蝕性，恐造成直腸潰爛、發炎甚至膿瘍，除了局部病變外，也會造成全身病變，切勿嘗試，以免遺憾終身。

警方調查，45歲王嫌、28歲蘇嫌是男男情侶，同居近3年，都有毒品前科，蘇因毒品案被通緝，去年起，2人用通訊軟體賣二、三級毒品：安非他命、神仙水、咖啡包，租下台北市西門町3處高價套房，用以製毒及研發新型毒品，其中以肛塞毒品「HI FUN 0號膠囊」最熱銷。

警方昨清晨5時搜索2嫌藏身處，查扣11公斤神仙水、3公斤毒品咖啡包、339公克搖頭丸、286公克安非他命、75公克K他命，未分裝的毒品咖啡粉、58公克混合型毒品火狐狸，以及肛塞毒品HI FUN 0號膠囊3顆等，還有攪拌機等製毒器材、寫滿化學式的筆記本。

警方說，2嫌用通訊軟體販毒，只接受面交，不易取締，2嫌訊後承認販毒，王嫌表示，肛塞毒品是以搖頭丸、麻醉劑混合而成，塞入肛門吸收，達到迅速興奮的快感。