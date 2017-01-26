| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

肛塞毒品吸收快 直腸恐潰爛

2017-01-26

〔記者陳薏云／新北報導〕毒品居然還有用「肛塞」！新北市永和警分局查獲標榜最新超夯的肛塞毒品「HI FUN 0號膠囊」（圓框圖），逮捕王、蘇這對男同志情侶（大圖，記者陳薏云攝），2嫌被逮後還抱緊對方大哭：「我們要分開了，我不想分開！」供稱肛塞毒品是混合搖頭丸、麻醉劑製成，用「肛塞」方式效果更強烈，號稱是「同志圈的最愛」。

相擁哭訴不想分開

榮總毒物科主治醫師蔡維禎表示，肛塞型毒品比口服吸收快，也易超量吸收，若不乾淨或外觀不完整，易造成直腸刮傷，毒品若具腐蝕性，恐造成直腸潰爛、發炎甚至膿瘍，除了局部病變外，也會造成全身病變，切勿嘗試，以免遺憾終身。

警方調查，45歲王嫌、28歲蘇嫌是男男情侶，同居近3年，都有毒品前科，蘇因毒品案被通緝，去年起，2人用通訊軟體賣二、三級毒品：安非他命、神仙水、咖啡包，租下台北市西門町3處高價套房，用以製毒及研發新型毒品，其中以肛塞毒品「HI FUN 0號膠囊」最熱銷。

警方昨清晨5時搜索2嫌藏身處，查扣11公斤神仙水、3公斤毒品咖啡包、339公克搖頭丸、286公克安非他命、75公克K他命，未分裝的毒品咖啡粉、58公克混合型毒品火狐狸，以及肛塞毒品HI FUN 0號膠囊3顆等，還有攪拌機等製毒器材、寫滿化學式的筆記本。

警方說，2嫌用通訊軟體販毒，只接受面交，不易取締，2嫌訊後承認販毒，王嫌表示，肛塞毒品是以搖頭丸、麻醉劑混合而成，塞入肛門吸收，達到迅速興奮的快感。

廣告
  • 肛塞毒品「HI FUN 0號膠囊」最熱銷。（記者陳薏云攝）

    肛塞毒品「HI FUN 0號膠囊」最熱銷。（記者陳薏云攝）

  • 王、蘇這對男同志情侶租下北市3處高價套房，用以研發新型毒品。（記者陳薏云攝）

    王、蘇這對男同志情侶租下北市3處高價套房，用以研發新型毒品。（記者陳薏云攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤奶油蘑菇小牛肉
總舖師✧圍爐好菜
泡乾貨要用熱水？
年前的流理台清潔術
轉寄

標題：肛塞毒品吸收快 直腸恐潰爛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月26日‧星期四‧丙申年臘月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.