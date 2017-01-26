殺博士生當替死鬼 4度判死改無期
2017-01-26
〔記者方志賢／高雄報導〕性侵案被判刑確定的男子孫國晃，因害怕坐牢而殺害網友張姓博士生當替死鬼，並故佈疑陣成畏罪自殺，歷審4度均判死刑，經最高法院撤銷發回更審，高雄高分院昨更三審宣判，認為孫男有多次認罪並向被害家屬致歉，且願負民事賠償責任，有教化改過遷善的可能性，改判無期徒刑，褫奪公權終身。
千萬賠償 一毛也沒給
孫男改判無期徒刑，被他虐殺的張姓博士生家屬非常痛心，決定要上訴，透過律師轉達16字心情給外界：「全民模範、社會亂源、犯罪天堂、司法保護。」律師表示：「家屬在反諷，認為台灣司法制度都在保護被告人權，但被害人的人權在哪裡？」
對於更三審認為孫男有意願賠償張姓博士生父母1086萬元民事賠償，顯有悔意。律師說，孫男迄今一毛錢都沒有賠償給家屬。
海軍退役的孫國晃，民國95年因性侵少女案，99年10月被判刑8年半確定，為逃避入監執行，涉嫌誘騙網路認識的高雄第一科技大學張姓博士生，到高雄市興楠路「維也納花園」汽車旅館加以殺害後，載往林園區清水巖唐榮墳墓空地潑汽油火化。
孫男還將署名「國晃」遺書等物留在現場，製造自己畏罪自殺假象，企圖誤導檢警辦案，返回旅館後，又侵占張生證件等物，並冒用他名義，申請補發健保卡、身分證等物，打算借屍還魂。後來，檢方比對死者指紋和DNA，結果都和孫男不符，並查出死者真實身分，循線逮捕孫男歸案送辦。
另外，張生的家屬曾請求民事賠償，高雄地院在101年間判決孫男給付1086萬元精神撫慰金確定。
本案經高雄地院一審、高雄高分院二審、更一審、更二審合議庭，都認為孫男罪無可逭，判處他死刑，褫奪公權終身，但都被最高法院撤銷發回更審，高雄高分院更三審昨宣判，改判孫男無期徒刑，褫奪公權終身。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 陸客不來 日飯店APA老闆嗆：無損
- 興大蔣介石銅像已移走 換成已故校長湯惠蓀銅像
- 一甲地免費使用一年 初鹿牧場福袋又來了
- 澳網》蠻牛轟下重砲手 完美復仇
- 年後就醫增3成 春節慢性病患勿擅自停藥
- 禽流感疫情不斷 火雞也中鏢
- 葉菊蘭 接任台灣觀光協會會長
- 年收僅10幾萬 晨翔要掰SpeXial
- 《自由廣場》心理師的年節箴言
- 中國男大生回家過年 花5天半徒步300多公里
- 亞冬會組委會：日本APA酒店將撤右翼書籍
- 機捷即將通車 可望帶動桃園觀光再開發
- 跳機又跳票！核三廠消防員 差點沒錢過年
- 稀勢之里晉升／ 暌違19年 純日產橫綱登基
- 去年GDP估1.4% 主計總處︰景氣回溫較預期快
- 首艘電力渡輪上路 幾乎無噪音
- 「相信川普玩真的」 道瓊首度攻上2萬點
- 男團悲歌 炎亞綸自爆飛輪海通告費常分50元
- 《自由廣場》兩個金融改革核心方案
- 白宮否認擬恢復海外秘密偵訊恐怖嫌犯
- 《自由廣場》台灣灘造島 vs. 國際領土
- 印度之光 引來林書豪關注
- 《自由廣場》台灣比OECD
- 《自由廣場》談開放日本四縣食品進口
- 弓三提升攔截高度 追趕薩德戰力
- 增進交流 民進黨設新住民委員會
- 謝金晶包場挺豬哥亮大釣哥
- 頂級手工刷具 妝容更服貼
- 2016年巴西清廉印象指數排名第79
- 范屈拉瀕死…搶匪沒救人先打劫
- 新營火車站後站 6月動工
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 African allies say no to Chinese money
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cui Tiankai calls delegation ‘lackeys’
- 解構SBL格列佛…布拉的人生大事
- 太冠進口核災區產品被罰120萬 抗罰敗訴
- 品冠加拿大還願 蜜月得子讚福地
- 中市府實境小紅包 金雞送吉祥話
- 今年經濟成長率 台經院上修
- Fastball活廣告 恰恰、志綱來受訓
- 賴銘偉三溫暖打工 替大哥擦背賺小費
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：殺博士生當替死鬼 4度判死改無期
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分