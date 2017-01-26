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殺博士生當替死鬼 4度判死改無期

2017-01-26

〔記者方志賢／高雄報導〕性侵案被判刑確定的男子孫國晃，因害怕坐牢而殺害網友張姓博士生當替死鬼，並故佈疑陣成畏罪自殺，歷審4度均判死刑，經最高法院撤銷發回更審，高雄高分院昨更三審宣判，認為孫男有多次認罪並向被害家屬致歉，且願負民事賠償責任，有教化改過遷善的可能性，改判無期徒刑，褫奪公權終身。

千萬賠償 一毛也沒給

孫男改判無期徒刑，被他虐殺的張姓博士生家屬非常痛心，決定要上訴，透過律師轉達16字心情給外界：「全民模範、社會亂源、犯罪天堂、司法保護。」律師表示：「家屬在反諷，認為台灣司法制度都在保護被告人權，但被害人的人權在哪裡？」

對於更三審認為孫男有意願賠償張姓博士生父母1086萬元民事賠償，顯有悔意。律師說，孫男迄今一毛錢都沒有賠償給家屬。

海軍退役的孫國晃，民國95年因性侵少女案，99年10月被判刑8年半確定，為逃避入監執行，涉嫌誘騙網路認識的高雄第一科技大學張姓博士生，到高雄市興楠路「維也納花園」汽車旅館加以殺害後，載往林園區清水巖唐榮墳墓空地潑汽油火化。

孫男還將署名「國晃」遺書等物留在現場，製造自己畏罪自殺假象，企圖誤導檢警辦案，返回旅館後，又侵占張生證件等物，並冒用他名義，申請補發健保卡、身分證等物，打算借屍還魂。後來，檢方比對死者指紋和DNA，結果都和孫男不符，並查出死者真實身分，循線逮捕孫男歸案送辦。

另外，張生的家屬曾請求民事賠償，高雄地院在101年間判決孫男給付1086萬元精神撫慰金確定。

本案經高雄地院一審、高雄高分院二審、更一審、更二審合議庭，都認為孫男罪無可逭，判處他死刑，褫奪公權終身，但都被最高法院撤銷發回更審，高雄高分院更三審昨宣判，改判孫男無期徒刑，褫奪公權終身。

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  • 孫國晃殺害網友張姓博士生，並把現場佈置成畏罪自殺，企圖借屍還魂，還留下署名「國晃」的假遺書。（資料照）

    孫國晃殺害網友張姓博士生，並把現場佈置成畏罪自殺，企圖借屍還魂，還留下署名「國晃」的假遺書。（資料照）

  • 孫國晃歷審4度均判死刑，高雄高分院昨更三審宣判，改判無期徒刑，褫奪公權終身。（資料照）

    孫國晃歷審4度均判死刑，高雄高分院昨更三審宣判，改判無期徒刑，褫奪公權終身。（資料照）

  • 孫國晃前4次判死 更三審髮夾彎（記者方志賢製表）

    孫國晃前4次判死 更三審髮夾彎（記者方志賢製表）

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