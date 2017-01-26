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姦殺學妹又焚屍 竟可教化逃死刑

2017-01-26

〔記者楊國文／台北報導〕嘉南藥理大學學生黃仲佑向學妹求歡不成，仗著155公斤超重體型，性侵、殺害身材嬌小學妹，事後調製王水淋屍和汽油焚屍滅證，檢方認為黃男惡行重大求處極刑，死者家屬也無法原諒惡行要求「一命換一命」；但最高法院認同高雄高分院見解，認定黃男由愛生恨衝動殺人，事後深表悔意，有教化可能，判無期徒刑定讞。

判決書出爐後，知名遊戲主持人李秉潔（潔哥）上網大罵：「每次看到這種新聞真的很生氣，卻又無能為力，但還是想罵個╳╳╳！」網友罵聲不斷，指「殺人焚屍還有教化可能？」「每個殺人犯都有教化可能，真是夠了！」「已無教化可能，我是說法官。」

網譏法官無教化可能

判決書指出，25歲的黃男有意追求學妹，常邀她出遊，前年3月6日至8日約學妹與陳姓友人到台南玩，3人同睡黃男的台南租屋處，8日凌晨黃男發現學妹和陳男發生性行為，情緒崩潰但忍住。

8日晚，陳男搭車回台中，學妹仍借住黃男租屋處，凌晨4時伸手撫摸學妹並求愛遭拒，學妹還嗆說，要把這件事告訴當晚搭車回台中的男友，黃男認為學妹剛認識陳男不久就和對方發生性行為，質問：「別人可以，我為什麼不可以？」懷疑因為體胖遭嫌棄，情緒失控萌生殺意。

判決書表示，黃男體重155公斤、身高174公分，學妹身型瘦小，黃男掐昏學妹，短暫放手，發現她還有氣息，竟繼續掐頸直到窒息死亡，期間黃男以手測學妹鼻息，誤認人已死亡，為滿足性慾，不僅性侵，還以手機拍攝她。

王水毀屍不成改焚屍

黃男買來原料調製王水意圖毀屍，覺得味道刺鼻放棄，改將屍體載往高雄柴山法興禪寺下樹林焚屍，因民眾報警指有人亂燒垃圾，黃男將屍體拉往山坡下棄屍，途中遇警盤查而落網。

黃男承認殺害學妹，辯稱在她死後才性侵屍體。但法醫驗屍認定，被害人遭性侵時尚有心跳，認定生前遭性侵；檢斥他犯後毫無悔意，建請處以死刑。

審理期間黃男向家屬道歉，但家屬無法原諒，請求「一命換一命」。高雄高分院認為，黃男由愛生恨，擔心人際關係受損而衝動殺人，與預謀殺人、無差別殺人不同，且犯後有悔意，一再要向家屬道歉及和解，黃男老師和同學證稱「他很善良，但膽子小」；法官最後認定黃男經教化後，可再融入社會。

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  • 黃仲佑姦殺學妹，最高法院認定黃男有教化可能，判無期徒刑定讞。 （資料照）

    黃仲佑姦殺學妹，最高法院認定黃男有教化可能，判無期徒刑定讞。 （資料照）

  • 黃仲佑姦殺學妹，最高法院認定黃男有教化可能，判無期徒刑定讞。 （資料照）

    黃仲佑姦殺學妹，最高法院認定黃男有教化可能，判無期徒刑定讞。 （資料照）

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