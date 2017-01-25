毒品、網路犯罪 總統勉警鐵腕掃蕩

2017-01-25

〔記者邱俊福／台北報導〕總統蔡英文昨出席警政署署務會報，要求警方針對社區型毒販進行鐵腕掃蕩，還需特別留意網路犯罪問題，提高追查力道。

此外，蔡總統期許警政署積極運用大數據及物聯網技術，提高治安維護能量，並稱讚警政署成立臉書「NPA署長室」，成為最熱門的警民溝通管道，宣傳最新的犯罪手法與防治方法，扭轉民眾對警察刻板印象，值得各公務單位學習。

蔡總統表示，警察應對陳抗活動時，要更有耐心，懂得拿捏執法分寸，須在集會現場保持中立，維持社會秩序，積極保障集會自由。除了有立即的犯罪行為外，儘量以同理心、以對話的態度來應對民眾。

對於治安工作，蔡總統提出「毒品查緝」與「網路犯罪」兩重點，鐵腕掃蕩社區型毒販方面，包括有嚴重的毒品氾濫問題的中南部鄉村地區及東部偏遠地帶，「毒販在哪裡，就抓到哪裡」，並要求應該不斷加強國際情報交換機制，和其他國家一起圍堵跨國販毒集團。