蕉貴難銷贓 雙賊「蕉」頭爛額落網

2017-01-25

〔記者劉濱銓／南投報導〕有毒品前科的34歲蔡姓、吳姓同窗，近期因缺錢買毒，竟覬覦價格居高不下的香蕉，趁凌晨侵入蕉園偷割，盜取112公斤打算變賣求現，卻因找不到收購商，落得自己也吃不完，只得任其腐爛，警方將2人依竊盜罪嫌移送法辦。

警方表示，蔡、吳2嫌是國中同班同學，因缺錢買毒，便鎖定價格飆漲的香蕉，上月22日2人前往竹山鎮偷得1輛小貨車，到集集鎮砂石車便道偷割路邊香蕉，得手約112公斤。

但近來市場上香蕉價格貴得嚇人，許多民眾都不敢出手購買，加上2人找不到適合的農產收購商，成堆香蕉只能留著自己吃，多數放到爛掉丟棄，警方則在掌握證據後逮捕2人。

近期香蕉價格高昂，每百公斤破萬元，引來宵小覬覦偷割，盛產香蕉的南投縣集集鎮頻傳偷割事件，逼得蕉農搭帳棚夜宿蕉園，或半夜巡守，避免辛苦栽種的香蕉被偷。