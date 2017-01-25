| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 社會

蕉貴難銷贓 雙賊「蕉」頭爛額落網

2017-01-25

〔記者劉濱銓／南投報導〕有毒品前科的34歲蔡姓、吳姓同窗，近期因缺錢買毒，竟覬覦價格居高不下的香蕉，趁凌晨侵入蕉園偷割，盜取112公斤打算變賣求現，卻因找不到收購商，落得自己也吃不完，只得任其腐爛，警方將2人依竊盜罪嫌移送法辦。

警方表示，蔡、吳2嫌是國中同班同學，因缺錢買毒，便鎖定價格飆漲的香蕉，上月22日2人前往竹山鎮偷得1輛小貨車，到集集鎮砂石車便道偷割路邊香蕉，得手約112公斤。

但近來市場上香蕉價格貴得嚇人，許多民眾都不敢出手購買，加上2人找不到適合的農產收購商，成堆香蕉只能留著自己吃，多數放到爛掉丟棄，警方則在掌握證據後逮捕2人。

近期香蕉價格高昂，每百公斤破萬元，引來宵小覬覦偷割，盛產香蕉的南投縣集集鎮頻傳偷割事件，逼得蕉農搭帳棚夜宿蕉園，或半夜巡守，避免辛苦栽種的香蕉被偷。

廣告
  • 兩男駕贓車到蕉園偷香蕉。（記者劉濱銓翻攝）

    兩男駕贓車到蕉園偷香蕉。（記者劉濱銓翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷割 香蕉
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：蕉貴難銷贓 雙賊「蕉」頭爛額落網


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.