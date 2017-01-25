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念經迴向不代表有悔意／恩主公雙屍案 主嫌仍判死

2017-01-25

〔記者項程鎮／台北報導〕高等法院更二審昨天審結沈文賓、沈文夏兄弟溺殺雙屍案，合議庭維持歷審見解，痛斥沈文賓找不到妻子就遷怒連殺2人，惡性重大，犯後無悔意，沒有教化可能，仍判死刑，沈文夏則由無期徒刑，首度改判14年，理由是他只參與前半段的殺人犯行，惡行較輕，可上訴。

弟未全程參與未犯 改判14年

101年12月間，沈文賓不滿張姓妻子離家，偕同父異母弟沈文夏到宜蘭，押走妻舅的女友潘孟瑤，及潘的鄰居呂俊偉，因潘女無法交代張女下落，沈氏兄弟將2人綑綁雙手雙腳，丟在桃園山區水溝內淹死，再把屍體載到新北市三峽恩主公醫院停車場棄屍。

一、二審和高院更一審皆判沈文賓死刑、沈文夏無期徒刑，最高法院撤銷發回更審。最高法院認為，更一審對沈氏兄弟殺人動機沒調查清楚，未傳喚法醫到庭說明，也沒調查沈文賓在宜蘭監獄教化情形，要求高院重新審理調查，更二審重新調查相關事證後，昨宣判。

沈文賓歷審借提到法院出庭時，常主動向媒體鞠躬道歉說：「我殺人了，做錯了」，更二審時，他還要求台大醫院幫他心理鑑定，但更二審認為，沒有明顯證據能證明他有教化可能，仍判死。

最高法院前年11月言詞辯論時，律師透露，沈文賓在看守所替2位被害人設靈位，並念經迴向和祭拜超度，連教誨師也寫信替他求情，但最高檢察署檢察官蔡薰慧當庭指，家屬在陳情信表明，希望判沈文賓死刑。

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  • 沈文賓（左）、沈文夏（右）兩兄弟，聯手犯下雙屍案。（資料照）

    沈文賓（左）、沈文夏（右）兩兄弟，聯手犯下雙屍案。（資料照）

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