身高差30公分 醋夫暴拳打死弱妻

2017-01-25

〔記者李立法、蔡宗憲／屏東報導〕體格壯碩、身高180公分的42歲男子潘文奇，懷疑張姓妻子外遇，竟暴怒出重拳痛毆，將僅150公分的妻子活活打死，檢察官痛斥潘男毫不念及夫妻之情，朝被害人頭部等要害狂毆猛揍，直至喪命，手段兇殘；屏東地院昨宣判，認為潘男殺妻惡行重大，處16年徒刑，可上訴。

檢警調查，潘男常因妻子工作回家後，對他態度較為冷淡，便無端懷疑妻子外遇，屢次毆打妻子致傷。104年間，還曾將妻子打成重傷住院5天，妻子每次都原諒丈夫暴行，還經常在臉書曬恩愛，po出她和丈夫的親密照，但妻子的善意無法感動丈夫，收斂易怒個性。

去年1月28日晚上11時許，潘男變本加厲，酒後以外遇為由質問妻子，雙方發生口角，潘男暴怒下，出拳持續猛擊妻子臉、頭及胸部等要害處，致妻子顱內出血倒臥沙發不起，潘男不加理會，倒床就睡，翌日張婦被發現時，已氣絕多時。