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準消防員出操 跑2公里13人送醫

2017-01-25

消訓中心：剩３人住院、無大礙

〔記者劉濱銓／南投報導〕消防署竹山訓練中心傳出714名消防特考班學員，因承受不住2000公尺的跑步體能訓練，有13人先後因橫紋肌溶解送醫。消訓中心表示，確有學員身體不適送醫，但沒有大礙，目前僅3人留院觀察，此次學員較多，體能參差不齊，就醫數才會較多，但仍維持約1%的就醫比率，未有暴增情況，強調訓練標準不會因此打折。

學員體能參差不齊 訓練不會打折

消訓中心隊長許郁文表示，目前僅是剛開始的預備訓，訓練強度非常低，出現橫紋肌溶解症狀的學員也非昏迷，大多是腿痠、肌肉痛，醫院經抽血後建議留院觀察，才會有較多人住院，目前僅剩3人留院。

許郁文說，3週後結訓，將面對為期1年的專業技能訓練，並須取得7張證照，未來還有3000公尺體能訓練，男女學員若不能達成14分30秒、16分30秒的成績，最終仍會退訓。

他說，訓練時因要求較高，口氣可能不好，但都謹守不動手、不人身攻擊原則，責備是考驗抗壓性，嚴苛的消防訓，是要因應火場等災難現場，若不能承受訓練強度，將來如何自救，遑論救人。

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  • 竹山消訓中心傳出有特考班學員被操就醫，引發爭議。（圖為消訓中心消防演訓，圖中人物與事件無關，記者劉濱銓攝）

    竹山消訓中心傳出有特考班學員被操就醫，引發爭議。（圖為消訓中心消防演訓，圖中人物與事件無關，記者劉濱銓攝）

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