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「少爺」要不到錢 搶11萬還踹翻嬤

2017-01-25

兩老拉拔長大 嘆孫沒錢才會回來

〔記者余衡／新北報導〕在酒店任公關的23歲男子周柏亨，積欠近50萬元，債主催逼還錢，周男走投無路，竟到新北市的外公外婆家翻箱倒櫃，強拿近11萬元現金、100萬元定存單、證件及印章，高齡80歲的外公、外婆制止，他竟一腳踹倒外婆，再用力推開外公逃逸，逆孫昨被警逮捕。

外婆無法原諒逆孫惡行，報案時傷心告訴警方，外孫自幼父母離異，由兩老拉拔長大，高中後未再升學，在外工作後就很少回家探視，只有缺錢時才上門。這次回來一開口就要50萬元，兩老根本無力支付，外孫竟動粗劫財，感嘆「有這個孫子跟沒有一樣！」

這回動粗 「有孫跟沒有一樣」

警方調查，有毒品等犯行的周男，在台北市一家酒店任公關，為求業績常預支薪水，替客人代墊酒錢，因此積欠酒店及地下錢莊近50萬元，債主要周男在農曆年前還清。

22日傍晚，2名債主找周男，周表示會回老家借錢，3人同搭計程車到新北市三峽，債主在外等候，周男進屋後借不到錢，翻箱倒櫃，拿走裝有鈔票及定存單的皮包，外婆衝上前拉住皮包，焦急地斥責「不肖孫！你在做什麼！」周男竟踹倒她，見外公擋在門口不讓他走， 又用力推開外公後逃逸，事後將錢交給債主，自己躲回新北市三重區租處。

在酒店上班 欠錢莊錢出下策

警方追蹤1天多，昨凌晨將周男逮捕。周供稱，外公外婆不給他才會搶，被依搶奪罪送辦。

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  • 周柏亨在酒店上班，欠下債務。（取自臉書，記者余衡翻攝）

    周柏亨在酒店上班，欠下債務。（取自臉書，記者余衡翻攝）

  • 周柏亨（右上）是外婆一手帶大，臉書上還放有與外婆的合照。（取自臉書，記者余衡翻攝）

    周柏亨（右上）是外婆一手帶大，臉書上還放有與外婆的合照。（取自臉書，記者余衡翻攝）

  • 周柏亨被移送法辦。（記者余衡攝）

    周柏亨被移送法辦。（記者余衡攝）

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