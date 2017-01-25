到美國買賓士 竟為夾槍、毒返台
2017-01-25
〔記者黃建華／高雄報導〕不法集團利用賓士車油箱，夾藏槍毒闖關，所幸昨晚被高雄地檢署查獲，在高雄海關倉庫一輛賓士休旅車油箱內，起獲8把制式手槍、300多發子彈及大批古柯鹼、大麻，逮捕黃姓主嫌等4人，均聲押獲准。
油箱抄出8槍、古柯鹼、大麻
調查發現，黃姓、范姓男子2人有意自美國進口大麻販售，黃男另打算進口槍枝、古柯鹼販售，遂推由杜男設立公司，再由杜男依黃姓、范姓男子指示，飛往美國採購二手賓士ML350後，杜男再與翁男介紹的人拿取大麻，另與黃男在美國的友人接觸，取得槍枝及古柯鹼後，藏放在賓士車油箱內，以公司名義將車子進口來台。
雄檢昨指揮調查局等單位，在高雄海關倉庫內，查驗汽車批發公司自美國進口的賓士ML350，在車子的油箱中，起出制式手槍8把（含左輪手槍1把）、第一級毒品古柯鹼601.7公克、第二級毒品大麻9241.8公克，以及子彈301發、彈匣10個、大麻吸食用具1個。
專案小組拘提主嫌黃男（34歲）、范男（34歲）、翁男（36歲）、杜男（36歲）等4人到案。
4男被收押 最重可判死刑
檢察官鄭益雄、蕭琬頤訊問後，認為黃姓等4名被告，涉嫌觸犯運輸一、二級毒品、走私槍械嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，均向法院聲請羈押禁見獲准。運送一級毒品，可處死刑或無期徒刑，運輸二級毒品，處無期徒刑或7年以上徒刑。另未經許可運輸手槍，處7年以上徒刑或無期徒刑。
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