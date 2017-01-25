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警破「忍術」賊盜鎮宮之寶栽了

2017-01-25

200萬百年八仙桌失竊

〔記者陳文嬋／高雄報導〕任油漆工的高市陳姓兄弟，趁「鳳山鎮南宮仙公廟」整修，竟夥同2名友人，半夜穿帽T、扮忍者，盜走市值超過200萬元的「鎮宮之寶」百年八仙桌，警方查知八仙桌流落大寮區的台88線附近，沿線家具工廠林立，警喬裝買家查訪，總算找到八仙桌，並逮捕陳姓兄弟等；因陳家本身經營私人宮廟，陳母痛斥兩不肖子「神明東西也敢偷」。

鳳山鎮南宮仙公廟有兩百多年歷史，近來廟方進行整修工程，將鎮宮之寶八仙桌放在圖書館大門，還刻意以監視器監看，不料1月5日失竊。

賊蒙面扮忍者遮監視器

董事長何秉昌表示，八仙桌有百年歷史，由茄苳、石榴等3種樹木雕刻成品，長270公分、寬240公分、高105公分、重400公斤，市值超過200萬元。

警方調閱監視器，發現盜賊有4人，穿帽T，蒙面、戴口罩，一身忍者裝扮，還伸竿、蓋布以遮住監視器，4人合力抬走八仙桌，以人頭租車搬運，刻意繞路，還以3車接應，半路找友人搬運，甚至託友人協助還車，製造斷點，但白費心機。

警扮買家查訪 逮到賊

警方以車追人，鎖定陳姓兄弟涉嫌重大，過濾近百支監視器，發現歹徒於中崙一路換車，沿台88線逃至大寮區，沿途繞路閃避監視器，沿線工廠、家具行林立，警扮買家，查訪50間家具行，22日先逮陳姓兄弟，帶兩人至立德路1家工廠起獲八仙桌，再逮黃男等3人。

母痛罵兒 竟敢偷神物

警方表示，陳姓兄弟嗆警「我們又沒怎樣」，陳弟（36歲）辯稱路過該廟，見神桌放在走廊，以為要丟棄，夥友搬回家收藏。

陳家本身經營私人宮廟，陳母趕赴警局痛斥兩子拜神，竟然跑去廟裡偷神桌，「神明東西也敢偷，她要向神明請求原諒」兩子被母痛責，這才後悔落淚，5人被依加重竊盜罪嫌移送。

廟方董事長何秉昌表示，鎮宮之寶失竊後，他跪拜求神明原諒，連拜7天，神明示意「會解決」，果然真的靈驗，至於神桌表面雖有被歹徒拋光的痕跡，所幸被警方及時找回。

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  • 賊扮忍者持竿蓋布，遮住監視器行竊。（記者陳文嬋翻攝）

    賊扮忍者持竿蓋布，遮住監視器行竊。（記者陳文嬋翻攝）

  • 警方起獲「鎮宮之寶」八仙桌。（記者陳文嬋翻攝）

    警方起獲「鎮宮之寶」八仙桌。（記者陳文嬋翻攝）

  • 警方將陳姓兄弟檔送辦。（記者陳文嬋翻攝）

    警方將陳姓兄弟檔送辦。（記者陳文嬋翻攝）

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相關關鍵字： 八仙桌 忍者 鎮宮之寶 鳳山鎮南宮仙公廟
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