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清晨4-6點嘿咻 溫差大血管收縮劇烈

2017-01-25

心血管患者更應避免

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆長庚醫院內科部部長洪明銳表示，他「不建議在清晨做愛」尤其是4點到6點這個時段；搶救死者的基隆長庚急診室資深主治醫師石啟仲也說，清晨時分氣候溫差大，血管收縮更為激烈，若有心血管病史者，又遇感冒病毒侵襲，易增加猝死機率。

早起跑步 也應做好暖身

洪明銳建議，有心血管疾病或三高（高血糖、高血脂、高血壓）的患者，應先到醫院做檢查，評估身體狀況，如需裝心導管等支架，就須接受治療，戒菸並配合藥物控制，就能像常人進行親密行為，但氣溫變化大時，儘量避免進行，以免血管因溫度遽降，加速收縮發生危險。

洪明銳說，血管的自律神經在清晨需要休息，如氣溫低時進行做愛等劇烈運動，可能導致神經失控，影響血管收縮，容易發生意外；至於早起跑步等運動，若有早睡習慣，身體有5到6小時休息，且早起跑步前做好暖身，比較不用擔心這個問題。

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  • 死者的女友（紅圈者）陪男友上救護車進醫院，男友仍不治。（圖：記者吳昇儒翻攝 繪圖：美編高曉莊）

    死者的女友（紅圈者）陪男友上救護車進醫院，男友仍不治。（圖：記者吳昇儒翻攝 繪圖：美編高曉莊）

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