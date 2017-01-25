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大樂透頭獎連5摃

2017-01-25

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106007期大樂透，頭獎連5摃，預估下期頭獎上看2.2億元。昨晚開獎的第106020期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台北市士林區文林路143號「飛來發彩券行」。

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  • 大樂透頭獎連5摃（資料照）

    大樂透頭獎連5摃（資料照）

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標題：大樂透頭獎連5摃


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2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
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