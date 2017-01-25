2017-01-25

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106007期大樂透，頭獎連5摃，預估下期頭獎上看2.2億元。昨晚開獎的第106020期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台北市士林區文林路143號「飛來發彩券行」。