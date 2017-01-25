遭狠父摔床頭 4月嬰急救多日不治

2017-01-25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣31歲黃姓男子，疑因受不了4個月大女兒哭鬧，竟把女兒抱起重摔床頭，女嬰頭部重創，送醫急救多日宣告不治；檢警昨相驗，今天解剖釐清死因，並將黃父依殺人未遂罪、違反兒童及少年福利與權益保障法和家庭暴力防治法函送法辦。

警方調查，黃男與妻子育有3個兒子及4個月大女兒，一家6口全靠黃男做板模工維持生計，收入不穩定。

1月5日，黃男因妻子回娘家，獨自照顧4名子女，疑因受不了女兒哭鬧，先打了2耳光，結果哭鬧更凶，竟情緒失控將女嬰高舉丟往床邊，女嬰頭部撞到床頭櫃，當場失去意識，送醫搶救。

一度辯稱哥哥沒抱好

醫院第一時間懷疑女嬰受虐，通報警方及社政單位，但家屬辯稱是哥哥抱妹妹不小心滑落導致頭部撞地受傷。警方數日前再度約談黃男，他才坦承動手施暴。

女嬰經多日救治，前天下午出現血壓、心跳下降，施打多劑強心針至晚間6點許仍宣告不治。檢警昨相驗，並依法將黃男函送法辦。