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宮廟作賭間 抽頭金投功德箱洗錢

2017-01-25

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋區重慶路「崑天宮」李姓女主委竟在神明腳下開賭，她負責廟務，也在宮廟後方餐廳搞麻將、四色牌賭場，為避人耳目，要賭客把抽頭金投入功德箱「洗錢」，一舉一動都被監視器拍下，反而成為涉賭事證。

警方調查，67歲李婦擔任崑天宮主委一職2年，利用職務之便揪賭客營賭，平時都有3到4桌賭客在宮廟後方餐廳聚賭。20日晚間，警方持搜索票查獲李婦與負責把風的林姓男子，一併帶回4名打麻將賭客，查扣廟內監視器與主機螢幕、賭資3950元及功德箱內的抽頭金800元等。

李婦表示，2年前她接任主委時，陸續有人會聚集在餐廳打牌，她也不知道是從哪邊來的，她是為了給方便，所以沒有多管，基於使用者付費，才會請賭客多少捐點香油錢。警方問她，為何有完善的監視系統還僱人把風，李婦則交代不清。

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  • 李婦令賭客交抽頭金投入功德箱。（記者徐聖倫翻攝）

    李婦令賭客交抽頭金投入功德箱。（記者徐聖倫翻攝）

  • 主神為媽祖的崑天宮，後方餐廳竟有人聚賭。（記者徐聖倫翻攝）

    主神為媽祖的崑天宮，後方餐廳竟有人聚賭。（記者徐聖倫翻攝）

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