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同名同姓又同鄉 一個警察一個開賭場

2017-01-25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕職業賭場藏身大樓荒廢樓層，警方破門賭客忙丟賭資，6萬元現金就從天而降，被埋伏員警查獲成鐵證，巧合的是，50歲賭場負責人被同名同姓的偵查佐李志強逮捕，訊問時又發現，兩人還是雲林同鄉。

賭場被搗破 天降賭資成鐵證

桃園警分局偵查隊接獲線報，指桃園區中山路一棟大樓10樓，原本的餐廳早已結束營業，樓層閒置已久，但近日每到深夜卻常有陌生人進出，懷疑暗藏賭場。警方據報假扮住戶暗中蒐證果然發現「有鬼」，昨凌晨兵分多路包圍大樓出入口抓賭，賭客見警察上門，連忙將賭資藏在身上或塞在冷氣出風口，1名賭客把18萬元塞進鞋子，剩下的6萬元無處可藏，慌亂中竟直接把鈔票往窗外丟，1大捆鈔票掉在1樓遮雨棚發出聲響，被在樓下埋伏的員警查獲。

警方在賭場內查獲負責人、2名荷官、把風及21名賭客，並查扣賭資66萬0200元與帳冊、麻將、骰子、監視器、點鈔機等。

李嫌供稱，他租用荒廢樓層開賭場，想趁過年大撈一筆，避免被警方盯上，除了裝設監視器監看，每天也只開張3到4小時，不做新客只做熟客，沒想到才開1週就破功，逮捕他的警察不但同名同姓還是同鄉，讓他十分傻眼。

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  • 警方搗破地下賭場，賭客慌忙把賭資丟往窗外成鐵證。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方搗破地下賭場，賭客慌忙把賭資丟往窗外成鐵證。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 巧合的是，賭場負責人（大圖）與刑警同名同姓又同鄉。（記者鄭淑婷攝）

    巧合的是，賭場負責人（大圖）與刑警同名同姓又同鄉。（記者鄭淑婷攝）

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