嗆警「我懂法律」臭屁毒販被押

2017-01-25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警方在台中高鐵烏日站，逮捕販毒的26歲溫姓男子，在他身上查獲毒品與小刀，他卻一度高喊「搶劫」，還猛嗆「我懂法律喔！」警察以為他是大學法律系畢業，卻沒想到他僅是高中肄業，更扯的是，他自認懂法律，卻聽不懂「逕行拘提」，台中地院裁定羈押。

台中市警局刑警大隊偵二隊（肅毒專責隊）得知有毒販18日傍晚要到台中市販毒，不過，警方不知道毒販的姓名與身分，只能依臉部特徵攔查，在高鐵烏日站1A出口處發現溫嫌長相與毒犯描述相符，不過，盤查時他不配合，還高聲大喊「搶劫」。

高中肄業 法律一問三不知

現場數位熱心民眾上前關心，警方出示證件向民眾解釋，不料，溫嫌卻不斷嗆聲「我懂法律喔，憑什麼抓我？」警方誤認他是大學法律系畢業，不過，台中檢方指示警察「逕行拘提」，警方搜身查獲一級毒品海洛因21.18公克、二級毒品安非他命254.16公克與小刀一把。

溫嫌猛嗆「我懂法律喔！憑什麼抓我？」警方解釋「這是逕行拘提」，溫嫌卻聽不懂，原來他只有高中肄業學歷，也沒有自修法律，被警方帶回後，員警幫他聯繫法律扶助基金會，法扶很快派遣律師抵達，溫嫌卻不斷賣弄小聰明，不斷問律師「我不講，會不會怎麼樣？」連律師都對他的態度直搖頭。

警方偵訊時，溫嫌行使緘默權，除了重複「我懂法律喔！」外，對警察的詢問一概不回答，或說「我不知道」，警方於翌日清晨依毒品危害防制條例移送台中地檢署，他還是拒絕回答任何問題，檢方以有串證、湮滅證據與逃亡疑慮向法院聲請羈押獲准。