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挖空勸世書... 毒販偷藏製毒寶典

2017-01-25

〔記者黃建華／高雄報導〕勸人行善的經書與厚重燈具目錄，淪為販毒集團藏放槍械和煉毒配方「寶典」，歹徒以為神不知鬼不覺，仍逃不過警方法眼！

高雄市1名販毒集團首腦，擔心製毒配方及制式手槍被查獲，模仿電影《刺激1995》囚犯偷藏鑿壁工具的情節，挖空勸善書、燈具目錄內頁，將製作安非他命程序的手抄筆記、一把制式金牛座手槍，分別藏在兩本書中，仍被警搜出，鐘嫌傻眼脫口：「怎會被發現！」

高雄市刑大與旗山分局獲報，指鐘姓男子（55歲，有毒品前科）為首的販毒集團，專在高雄市旗山與岡山、阿蓮賣海洛因、安非他命。警前日搜索鐘嫌住處，在電腦旁發現一本「勸善書」，書頁被挖空藏放安毒及電子磅秤，還有道上稱為「天書」的安非他命製程筆記。

警方又在床鋪旁發現一本厚厚的燈具目錄，翻開赫見書頁也被挖空，放置一把制式金牛座手槍，彈匣內裝填5發制式子彈，鐘嫌當場傻眼認罪。

鐘嫌聲稱，手槍是友人用來抵債24萬元，原本藏在屋外空地，因空地要蓋廟，才把槍拿回家，模仿電影《刺激1995》情節，挖空書頁藏放毒品與槍枝。

警偵辦時有多名藥腳登門購毒，也被帶回，警將鐘嫌與手下共4人訊後依毒品、槍砲罪送辦。

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  • 以鐘嫌為首的販毒集團，挖空勸善書、燈具目錄內頁，將製作安非他命程序的手抄筆記、制式金牛座手槍，分別藏在兩本書中。（記者黃建華翻攝）

    以鐘嫌為首的販毒集團，挖空勸善書、燈具目錄內頁，將製作安非他命程序的手抄筆記、制式金牛座手槍，分別藏在兩本書中。（記者黃建華翻攝）

  • 以鐘嫌為首的販毒集團，挖空勸善書、燈具目錄內頁，將製作安非他命程序的手抄筆記、制式金牛座手槍，分別藏在兩本書中。（記者黃建華翻攝）

    以鐘嫌為首的販毒集團，挖空勸善書、燈具目錄內頁，將製作安非他命程序的手抄筆記、制式金牛座手槍，分別藏在兩本書中。（記者黃建華翻攝）

  • 以鐘嫌為首的販毒集團，挖空勸善書、燈具目錄內頁，將製作安非他命程序的手抄筆記、制式金牛座手槍，分別藏在兩本書中。（記者黃建華攝）

    以鐘嫌為首的販毒集團，挖空勸善書、燈具目錄內頁，將製作安非他命程序的手抄筆記、制式金牛座手槍，分別藏在兩本書中。（記者黃建華攝）

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相關關鍵字： 刺激1995 挖空 製毒寶典 販毒集團　
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標題：挖空勸世書... 毒販偷藏製毒寶典


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