有閒來公園坐 台南警通關密語收賄
2017-01-25
〔記者王捷／台南報導〕檢方偵辦台南警察貪汙案，前天傳喚16名相關涉案人，現職、退職中階警官各1人，及1名酒店業者，3人被羈押禁見，另有市警六分局2名刑警交保；有警官透露，遭收押的退職警官疑是「黑白掮客」，媒介酒店業者滲透警界，據悉，業者行賄的通關密語是「有閒來公園坐一下」。
2警及1業者收押
早在104年，台南檢方就指揮高雄市調處等單位監控本案，23日以貪瀆事由收網，檢將警官高慶郎、退休警官黃傳宗、酒店業者程銘泓聲請羈押禁見獲准；六分局王姓小隊長、吳姓偵查佐涉洩密給業者，分別以5萬、10萬元交保，案情持續發展中。
插股酒店 疑有高層涉案
警界指出，退警黃傳宗是去年1月，從市警局保防室2線3星警務正退休，經濟狀況不錯，因他年輕時曾在台南市區當所長，綽號「一級酷洛」的王姓大哥在世時，和黃傳宗交情好，交遊廣闊的黃男因而遊走灰色地帶。
據指出，高慶郎是市警勤務中心2線3星警務正，疑涉插股業者程銘泓的酒店，收入不錯，但程的事業傳有不少警官「投資」，是否會牽連到高層，不得而知。
知情人士透露，業者程銘泓以「有閒來公園坐一下」、「一個月沒看到你了」等通關密語，和特定幾名警官聯繫，見面探聽消息，並交付數萬元賄款。
檢方強調，為免影響後續偵辦，不便透露行、收賄細節；市警局強調全力配合檢方辦案，絕不護短，涉洩密交保的兩名刑警各記大過、改調制服警員，警官高慶郎已停職處分。
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