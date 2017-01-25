小情侶飆車給警追 摔破皮哭啼啼

2017-01-25

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市鹽埕分局警方昨凌晨在五福路橋巡邏，發現5、6輛男女雙載機車呼嘯而過，多名騎士未戴安全帽，隨即呼叫線上警網攔截，飆仔為規避警方追緝，沿路競速、蛇行，連續闖紅燈，警方追逐約1公里，其中一輛機車在五福四路T字型路口右轉時，機車車尾擦撞對向來車，雙載男女直接摔落在鼓山警分局大門口，少女痛得哭叫哀號，所幸兩人僅皮肉傷，送醫包紮無礙。

逃一公里 擦撞客車摔飛受傷

五福四路派出所副所長郭宗書表示，昨天凌晨0時40分許，警網執行高雄燈會巡邏勤務，見5、6輛機車雙載男女，多數人未戴安全帽，當著警察面呼嘯而過還闖紅燈，立刻呼叫快打部隊支援。

警方從五福路橋沿路追至五福四路底，該群青少年未停車還連續闖紅燈，警網約追了近1公里，至五福四路T字型路口時，青少年分頭逃竄進巷弄，但17歲潘姓少年搭載16歲葛姓女友的機車直行後欲右轉鼓山路，轉彎幅度大，車尾擦撞對向來車，潘、葛兩人當場被撞飛摔落鼓山警分局大門口。

葛女手腳擦挫傷，痛得不停哭叫，還怪男友「為何不停車」，所幸兩人僅受皮肉傷，送醫治療後無礙。潘男母親到警所，忍不住質問兒子：「你的機車哪裡來的？」、「無照還敢騎車？」警方訊後依公共危險罪將潘姓少年移送少年法庭。