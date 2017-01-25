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擋車致「走投無路」才構成妨害自由

2017-01-25

律師曾梅齡指出，擋車涉犯《刑法》妨害自由罪中的強制罪，實務上對於擋車，以擋到對方「進退兩難」、「走投無路」確實妨害行車權利時，才可能成罪，可處3年以下有期徒刑。

換言之，雖然擋車，但如果對方仍可以倒車而去或繞道離開，未實質受困，這樣的擋車行為未觸法，但有可能違反「道路交通管理處罰條例」遭行政罰，此部分要視警方能否舉證而定。

持棒吵架未讓對方害怕 不違法

曾梅齡表示，有的人擋車後會持工具下車理論，如令對方感到「畏怖」，可能還會觸犯恐嚇罪，但如果手持棍棒吵架，未讓對方感到害怕，也不違法；若是持械爭執，對方嚇到感覺害怕，就可能涉犯恐嚇罪。（記者吳政峰）

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