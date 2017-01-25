擋車持棒朝下 判不算恐嚇
〔記者吳政峰／台北報導〕林姓計程車司機去年與黃男發生行車糾紛，林男不爽，擋下黃男的車，抄球棒下車理論，被控妨害自由、恐嚇，士林地院法官審理認為，林、黃二人的車子隔著兩個車身之遙，難以認定擋車違法，而林男雖握球棒嗆聲，但「棒頭朝下」，未揮舞，亦不構成恐嚇，判決無罪。
相距兩車身 難認定擋車違法
去年3月11日晚間，45歲林男駕小黃經新北市汐止區大同路，因前方由30歲黃男駕駛的轎車，連續煞車3次，林男認為遭挑釁，鳴喇叭、閃大燈，再超車到黃男斜前方，然後急煞車。
黃男停在林男後方約兩個車身距離，雙方僵持5秒，林男下車，質問黃男：「你是要撂人嗎？」並回車上抄球棒，站在兩車之間示威，直到見黃男的朋友騎車趕到，林才離去。
黃男持行車紀錄器報案，士林地檢署認定林男涉妨害自由，提起公訴。
被告稱對方撂人 才抄球棒
士林地院審理時，林男向法官表示，確有停在黃男的車前，但未擋死去路；因黃男先叫友人助陣，他才抄球棒。
黃男稱，見林男攔車，他才停下，否則就撞上去了，且林男開著車門，他若要繞過去，須違規逆向，可能會撞到對向來車。
法官認為，兩車之間尚留兩個車身距離，可供黃男自由超越，該路段無禁止超車標線，對向亦無來車，看不出行車權利遭妨害。
黃男稱當時停下來也想了解林男為何擋車，法官推斷停車是黃男的自由意志，非遭強制；林男之舉雖讓黃男不快，但未達妨害自由之舉，判無罪。
黃男另控訴，林男當時持球棒快步過來，作勢攻擊，他不怕被打，比較擔心車被砸，因他比林男高大，對方可能也不敢靠近。
法官︰沒揮舞球棒 未見攻擊
法官勘驗行車紀錄器，發現林男右手確持球棒，但「棒頭朝下」並未揮舞，期間多為言辭交鋒，未見攻擊之舉。
法官指出，當時黃男的朋友亦在場，2對1情況下，難以認定黃男感到畏怖。綜上，法官認為林的行為雖有恐嚇之嫌，尚不構成犯罪。
據了解，警方當時以較重的《刑法》送辦，未依違反「道路交通管理處罰條例」移送裁罰，林男若無罪確定，可望全身而退。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 到處解釋年改 公民老師崩潰：我不是教數學的
- 朴槿惠裸體合成畫引爭議 遭支持者扯下摧毀
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 核三1號停機 又剩2部機組撐電力／4機組同時停擺 14個月來第4次
- 民視尾牙嘉年華 百桌盛宴大獎88888
- 暗批洪秀柱 郝龍斌︰黨不能一人說了算
- 高市總圖重映經典 末路狂花
- 老榕風倒亡 利澤人移植正榕追憶
- 阻中國南海擴權 川普硬起來
- 中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...
- 強國學者論文重覆率達9成 校方：不是抄襲
- 近20年陳年醬油 新和春鎮店之寶
- 豐里國小足球 稱霸東台灣
- 邰正宵狂露大肌肌 化身拳擊手 帥臉挨K
- 自由廣場》挽救品牌形象 只得用洪荒之力
- 合約年拚身假 黃浩然靠「新眼光」
- 擁抱奇雞 剪紙藝術映新竹州廳
- 軍方推戰機國造 高教機先「練兵」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Prosecutors seek maximum jail term in XPEC fraud case
- 不到3年丟職 117移工面臨遣返
- 《華友聯集團董事長 陸炤廷》 自由大吉大利 成媒體當紅炸子雞
- 澳網》超級搶10落敗 詹詠然混雙止步
- 車站車廂座椅 處處可見紫色
- 〈失戀情傷〉月光下的獨白
- 教練繪潛水地圖 看見望海巷灣美景
- 重返維冠傷心地 災戶感恩迎新生
- 鼎興案第二波裁罰 一銀、王道各罰200萬
- 蝙蝠俠對超人 入圍金酸莓8獎
- 興航下市走入歷史
- 遭減薪28萬 陳冠宇不生氣
- 《高雄市不動產代銷公會理事長 戴嘉聖》 祝自由時報金雞年業績長紅
- 自由廣場》〈林保華專欄〉「美國優先」何錯之有？
- 董事長遭追撞 有驚無險
- 民團促中國 勿再迫害維權律師
- 許厝學童遷校罹癌風險升高？國健署、環署踢皮球
- ＶＲ走進圖書館 體驗蔡倫造紙
- 民歌42高峰會 5月雙巨蛋開唱
- 〈大雞大利迎新年〉4-4 法式甜蜜浪漫年
- 丁酉大吉 來故宮走春兼賞雞
- 機場捷運長庚醫院站 將建國道轉運站
標題：擋車持棒朝下 判不算恐嚇
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email