擋車持棒朝下 判不算恐嚇

2017-01-25

〔記者吳政峰／台北報導〕林姓計程車司機去年與黃男發生行車糾紛，林男不爽，擋下黃男的車，抄球棒下車理論，被控妨害自由、恐嚇，士林地院法官審理認為，林、黃二人的車子隔著兩個車身之遙，難以認定擋車違法，而林男雖握球棒嗆聲，但「棒頭朝下」，未揮舞，亦不構成恐嚇，判決無罪。

相距兩車身 難認定擋車違法

去年3月11日晚間，45歲林男駕小黃經新北市汐止區大同路，因前方由30歲黃男駕駛的轎車，連續煞車3次，林男認為遭挑釁，鳴喇叭、閃大燈，再超車到黃男斜前方，然後急煞車。

黃男停在林男後方約兩個車身距離，雙方僵持5秒，林男下車，質問黃男：「你是要撂人嗎？」並回車上抄球棒，站在兩車之間示威，直到見黃男的朋友騎車趕到，林才離去。

黃男持行車紀錄器報案，士林地檢署認定林男涉妨害自由，提起公訴。

被告稱對方撂人 才抄球棒

士林地院審理時，林男向法官表示，確有停在黃男的車前，但未擋死去路；因黃男先叫友人助陣，他才抄球棒。

黃男稱，見林男攔車，他才停下，否則就撞上去了，且林男開著車門，他若要繞過去，須違規逆向，可能會撞到對向來車。

法官認為，兩車之間尚留兩個車身距離，可供黃男自由超越，該路段無禁止超車標線，對向亦無來車，看不出行車權利遭妨害。

黃男稱當時停下來也想了解林男為何擋車，法官推斷停車是黃男的自由意志，非遭強制；林男之舉雖讓黃男不快，但未達妨害自由之舉，判無罪。

黃男另控訴，林男當時持球棒快步過來，作勢攻擊，他不怕被打，比較擔心車被砸，因他比林男高大，對方可能也不敢靠近。

法官︰沒揮舞球棒 未見攻擊

法官勘驗行車紀錄器，發現林男右手確持球棒，但「棒頭朝下」並未揮舞，期間多為言辭交鋒，未見攻擊之舉。

法官指出，當時黃男的朋友亦在場，2對1情況下，難以認定黃男感到畏怖。綜上，法官認為林的行為雖有恐嚇之嫌，尚不構成犯罪。

據了解，警方當時以較重的《刑法》送辦，未依違反「道路交通管理處罰條例」移送裁罰，林男若無罪確定，可望全身而退。