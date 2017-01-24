爬完屏東又爬高雄電塔 台電人員搏命救電塔哥
〔記者黃旭磊、洪定宏、葛祐豪／高雄報導〕42歲黃姓男子前天爬上屏東市6.9萬伏特的高壓電塔，被屏東暖警洪萬居勸下，不料昨天下午，黃男再犯，竟爬上高雄市大寮區16萬伏特電塔塔頂，台電人員上塔溝通超過2小時，黃男再三確定「警察不在下面」，才由台電輸電線路維護人員引導下塔。大寮派出所警網現身時，黃男一臉驚恐，但看到救護人員拿紅包靠近，又低頭微笑；「電塔哥」的行為危險極不可取，警方已先將黃男送街友中心安置，並進一步研究防制辦法，以免意外真的發生。
為何以不到1天時間挑戰「1日雙塔」？黃男說：「想上去靜一靜，到公園睡覺被街友排擠，也找不到工作，別人看不起我。」
前天花1千元紅包將黃男請下電塔的暖警洪萬居昨非常驚訝。他說，黃男被帶到派出所有便當吃，有水果和泡麵可拿，表現得十分有禮貌，黃男臨走前，他一再叮嚀絕不可再爬電塔，想不到黃男竟然再犯，他擔心過於仁慈，無法讓黃男記取教訓，認為高雄警方及台電恐怕得嚴肅對待。
黃男前天稱，2週前騎腳踏車從台北南下吃尾牙，多次碰壁，心情鬱卒又沒錢，因此爬上屏東市河濱公園舊鐵橋附近6萬9千伏特高壓電塔。不料昨下午1點50分他轉戰高雄大寮內坑路34號附近16萬伏特電塔，他帶著家當輕裝「攻頂」，在沒有任何安全索保護下，坐在塔頂抽菸，看了讓人捏把冷汗。
警、消獲報趕到，大寮消防分隊隊員好言相勸，再度用了老梗：「樓上的大仔麻煩下來，有準備紅包、年菜！」大寮派出所員警在下面頻喊話，無奈黃男不理會，因電塔高36公尺多，連雲梯車都搆不上，消防人員只好在塔下鋪氣墊，警消商請台電人員上塔救援。
台電高屏供電區營運處鄭姓課長指揮輸電線路維護人員爬塔，直到下午4點半，終於將黃男勸下。
警方偵訊時，黃男稱怕進牢房不敢落地，台電檢查配電設施後，確定未遭破壞，並未提告；但警方表示，將研究是否觸犯刑法妨害公用事業罪等刑責。
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標題：爬完屏東又爬高雄電塔 台電人員搏命救電塔哥
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