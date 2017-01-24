土豪哥勒戒 蹲牢過年
2017-01-24
〔記者謝君臨、錢利忠、溫于德、黃欣柏／台北報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，昨首度傳喚負責訂房的「土豪哥」朱家龍，另約談、拘提酒店經紀洪聖晏、小開江哲瑋等19人，並搜索3名藥頭住處，搜獲現金43萬元及安非他命逾900公克；檢方以朱、洪涉違毒品危害防制條例向法院聲請觀察勒戒獲准，2人確定無法回家過年，江因涉供毒、教唆滅證被聲押禁見，參與毒趴涉湮滅證據的陳秉澤10萬元交保。
檢方調查，被告朱家龍、洪聖晏的尿液及毛髮，均檢出安非他命、搖頭丸等二級毒品成分，2人另涉過失致死案仍在偵查中，但檢方認為應先執行戒毒處分，當庭諭令逮捕2人，並向法官聲請觀察勒戒獲准，為期2個月，2人昨晚上銬搭囚車前往新店戒治所，確定無法回家過年。
檢方發現，W Hotel開趴時間自去年12月3日到7日，主辦者是擁有VIP的朱家龍，他是W Hotel常客，獲飯店以6折價錢預訂房間，但5天房價仍逼近5萬元，其中朱男從3日待到5日，郭姓小模則是5日到7日，中間2人有短暫交集。
北檢12月9日、14日曾傳喚洪聖晏、江哲瑋及男子蔡逸學，訊後分以30萬元、10萬元、10萬元交保，檢方15日再指揮警方搜索朱家龍住所等5處，並密訊朱男，釐清相關案情，昨再展開大規模搜索約談行動。
北檢表示，全案至今傳訊超過40人，擷取監視器畫面超過250張，查閱時數達578小時。據悉，郭女手機已被偷丟入河裡滅證，洪聖晏的手機也被丟棄，增加辦案困難。
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