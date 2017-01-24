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《Ｗ飯店命案》真的群魔亂舞 猝死小模驗出喪屍藥

2017-01-24

〔記者謝君臨、黃欣柏／台北報導〕郭姓小模W Hotel毒趴猝死，體內驗出安非他命、搖頭丸等多重毒品反應，甚至還驗出有高濃度「卡西酮類毒品」（喪屍藥），究竟郭女死亡與主辦毒趴的「土豪哥」朱家龍是否有因果關係？其他人有無對郭女餵毒或性侵？檢警正全力釐清。

是否與土豪哥有關待查

檢警掌握，毒趴主要由朱男籌辦，他找來酒店經紀洪聖晏，以及涉嫌供毒的江哲瑋，檢警懷疑，洪負責帶小姐熱場，江則提供毒品吸食，毒趴5日內共有10多名男女進進出出，現場發現許多「冰火調酒」及「毒咖啡包」，眾人在房內玩骰子「吹牛」拚酒，郭女被洪男找來同樂。

服此類毒品有暴力行為

檢警調查，在場眾人將毒與酒混合飲用、吸食，過程中毒品若不夠，再由藥頭找人「帶貨」前來，郭女7日疑服用毒物昏迷，意識模糊、全身抽搐、大小便失禁，被套上朱男的8XL內褲後，由綽號「將將」的劉女及江哲瑋、洪聖晏背下樓，緊急送醫仍宣告不治。

現場描述與錄音檔吻合

檢警指出，包括毒品「喵喵」、「浴鹽」等，都是常見卡西酮類毒品，吸食此類毒品會令人產生暴力攻擊行為，歐美地區曾傳吸食這類毒品後啃食人臉案例，與郭女死前流出的錄音檔中，描述飯店現場「群魔亂舞」的狀況吻合。

若害郭女死亡 恐判7年

律師蔡宜軒表示，朱家龍若明知為禁藥卻轉讓郭女使用致死，根據藥事法規定，可處7年以上徒刑，得併科1億元以下罰金；若涉轉讓毒品危害防制條例所定義之毒品，則適用該法的「轉讓二級毒品罪」以及刑法「過失致死罪」，僅可處5年以下徒刑，相較藥事法為輕。

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  • 北檢昨公布搜索W飯店事發房間的物證，以及從藥頭住處起出的毒品，試圖還原郭姓小模死亡的現場，釐清真相。 （記者錢利忠翻攝）

    北檢昨公布搜索W飯店事發房間的物證，以及從藥頭住處起出的毒品，試圖還原郭姓小模死亡的現場，釐清真相。 （記者錢利忠翻攝）

  • 喪屍藥小檔案

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標題：《Ｗ飯店命案》真的群魔亂舞 猝死小模驗出喪屍藥


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