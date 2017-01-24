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（獨家）南市警疑爆貪汙 傳1收押2交保 新年萬歲有禮 盒家安心過年
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賣過期調味料 害慘卜蜂 劣商起訴

2017-01-24

〔記者張瑞楨／台中報導〕「雄勳有限公司」負責人謝傅展等4人，把過期或即將過期的調味料與香料，改貼偽造的有效期限標籤，賣給食品大廠「台灣卜蜂食品公司」，害得卜蜂10項產品被迫下架，商譽大受影響。雄勳雖已賠償卜蜂320萬元，台中地檢署仍依詐欺等罪嫌起訴。

害卜蜂下架10項產品

雄勳有限公司位於台中市大里區，起訴書指出，雄勳公司負責人謝傅展（58歲），採購與會計陳衍妙（女，39歲）、謝惠月（女，43歲），倉庫管理人員謝天文（緩起訴處分）等4人，自2013年4月起，把過期或即將過期的「肉增多調味劑」、迷迭香、蒜精等原料有效期限標籤撕掉，改貼偽造的有效期限標籤。

台中地檢署去年5月5日指揮警方搜索，查扣偽造標籤等證物，依食品藥物管理署與台中市衛生局統計，在雄勳公司內共查扣逾期食品原料超過100項，現場封存數量總計達23公噸，部分原料已轉售南投縣「台灣卜蜂企業股份有限公司南投肉品加工廠」。

依食品藥物管理署統計，卜蜂公司誤用上述原料、必須下架的商品共10項，包括知名的「燒烤三節翅」、「鹽酥雞丁」等。謝傅展等人於偵訊時坦承犯行，雄勳公司已賠償卜蜂公司320萬元。

台中地檢署認為，謝傅展明知自己是知名大廠卜蜂公司的上游廠商，卻為了圖謀小利，以換貼標籤手法降低逾期商品的庫存，讓不知情的卜蜂公司與消費者受害，也傷害消費者對知名企業的信任，依詐欺等罪嫌起訴，並建請法院判處適當刑罰，以儆效尤。

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  • 雄勳公司將逾期食品原物料改標販售，知名大廠卜蜂食品公司受害，圖為衛生人員查封情景。 （資料照）

    雄勳公司將逾期食品原物料改標販售，知名大廠卜蜂食品公司受害，圖為衛生人員查封情景。 （資料照）

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