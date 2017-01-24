澳洲碩士想發橫財 種大麻拗煉油治癌

2017-01-24

〔記者姚岳宏／台北報導〕27歲謝祐典與王姓、張姓男子，分別上網向國外知名網站訂購大麻種子，再於自宅或租屋處栽種並製成大麻，刑事局長期監控後收網逮人，查扣大麻植株93株、大麻種子300顆及栽種、照明、烘乾設備等證物，警詢後分依製毒罪送辦。

上網買種子 通通被抓

刑事局指出，該知名網站專門販賣大麻種子，警方半年來監控該網站，就查獲18起大麻栽種案，搜出近500株大麻及逾千顆種子，雖然該網站設在境外無法取締，但只要有人跟該網站買大麻種子並輸入國內，警方就會抓人，呼籲民眾勿以身試法。

刑事局偵三大隊長期監控蒐證，掌握彰化縣謝男及台中市王男、張男均涉嫌種植大麻。警方表示，3嫌均在室內建立溫室，再利用土耕法、水耕法種植，惟還來不及採收，即遭專案小組查獲。

據了解，謝男自稱澳洲國立大學經濟學系碩士畢業，他以每顆200元代價向網站購買大麻種子，如果種出成株，每株成品黑市價可達30萬元，警方在謝家搜出大麻植株47株、種子81顆、栽種設備等證物。謝男辯稱大麻種子是要提煉「漢普敦油」，用來治癌、生髮及長肌肉，但警方翻遍相關文獻及資料，「都沒聽過這種油」，直斥謝男胡謅。

警方指出，大麻在台灣屬第二級毒品，意圖供製造毒品之用而栽種大麻者，可處5年以上有期徒刑；另意圖供栽種之用，而運輸或販賣大麻種子者，可處2年以下有期徒刑；即使單純施用大麻，亦可處3年以下有期徒刑。

警方表示，下一步將透過國際合作通報，全面切斷供應，防制毒品危害國民身心健康。