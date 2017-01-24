| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（獨家）南市警疑爆貪汙 傳1收押2交保 新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 社會

曾害2藝人遭傳訊 弘仁分會長暴力討債判刑

2017-01-24

〔記者王定傳／新北報導〕曾犯下「新東陽董座槍擊案」的竹聯幫弘仁會，102年間幫眾多次在雙北一帶販毒、暴力討債及開槍尋仇，連藝人汪建民、馬國畢參加友人慶生時，因友人和弘仁會份子起衝突也遭傳訊；新北地院審理後，依重利、恐嚇等罪，判弘仁會中和分會長林嘉軒2年半、萬華分會長陳柏豪1年、松山分會長簡義軒5月徒刑。

另有6幫眾涉販毒、恐嚇、重利等罪，分別被判6月至8年半不等徒刑；至於弘仁會長林聖閎及永和分會長陳慧學、林嘉軒、陳柏豪、簡義軒等13人被控違反組織犯罪防制條例部分，獲判無罪。

檢警調查，竹聯幫弘仁會在雙北松山、萬華、中和、永和設有4個分會，經營地下錢莊放高利貸。102年間，幫眾多次涉嫌恐嚇債務人、開槍向其他黑幫份子尋仇、販賣三級毒品等犯行。

去年間，藝人汪建民、馬國畢參加友人慶生會，友人和弘仁會成員起衝突，2人受牽連，遭檢方以證人身分約談，協助辦案；據指出，2人表示對案情不了解。

廣告
  • 新北地院審理後，依重利、恐嚇等罪，判弘仁會中和分會長林嘉軒2年半。（資料照）

    新北地院審理後，依重利、恐嚇等罪，判弘仁會中和分會長林嘉軒2年半。（資料照）

  • 新北地院審理後，依重利、恐嚇等罪，判弘仁會中和分會長林嘉軒2年半。（資料照）

    新北地院審理後，依重利、恐嚇等罪，判弘仁會中和分會長林嘉軒2年半。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 暴力討債 竹聯幫弘仁會
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：曾害2藝人遭傳訊 弘仁分會長暴力討債判刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.