曾害2藝人遭傳訊 弘仁分會長暴力討債判刑

2017-01-24

〔記者王定傳／新北報導〕曾犯下「新東陽董座槍擊案」的竹聯幫弘仁會，102年間幫眾多次在雙北一帶販毒、暴力討債及開槍尋仇，連藝人汪建民、馬國畢參加友人慶生時，因友人和弘仁會份子起衝突也遭傳訊；新北地院審理後，依重利、恐嚇等罪，判弘仁會中和分會長林嘉軒2年半、萬華分會長陳柏豪1年、松山分會長簡義軒5月徒刑。

另有6幫眾涉販毒、恐嚇、重利等罪，分別被判6月至8年半不等徒刑；至於弘仁會長林聖閎及永和分會長陳慧學、林嘉軒、陳柏豪、簡義軒等13人被控違反組織犯罪防制條例部分，獲判無罪。

檢警調查，竹聯幫弘仁會在雙北松山、萬華、中和、永和設有4個分會，經營地下錢莊放高利貸。102年間，幫眾多次涉嫌恐嚇債務人、開槍向其他黑幫份子尋仇、販賣三級毒品等犯行。

去年間，藝人汪建民、馬國畢參加友人慶生會，友人和弘仁會成員起衝突，2人受牽連，遭檢方以證人身分約談，協助辦案；據指出，2人表示對案情不了解。