曾害2藝人遭傳訊 弘仁分會長暴力討債判刑
2017-01-24
〔記者王定傳／新北報導〕曾犯下「新東陽董座槍擊案」的竹聯幫弘仁會，102年間幫眾多次在雙北一帶販毒、暴力討債及開槍尋仇，連藝人汪建民、馬國畢參加友人慶生時，因友人和弘仁會份子起衝突也遭傳訊；新北地院審理後，依重利、恐嚇等罪，判弘仁會中和分會長林嘉軒2年半、萬華分會長陳柏豪1年、松山分會長簡義軒5月徒刑。
另有6幫眾涉販毒、恐嚇、重利等罪，分別被判6月至8年半不等徒刑；至於弘仁會長林聖閎及永和分會長陳慧學、林嘉軒、陳柏豪、簡義軒等13人被控違反組織犯罪防制條例部分，獲判無罪。
檢警調查，竹聯幫弘仁會在雙北松山、萬華、中和、永和設有4個分會，經營地下錢莊放高利貸。102年間，幫眾多次涉嫌恐嚇債務人、開槍向其他黑幫份子尋仇、販賣三級毒品等犯行。
去年間，藝人汪建民、馬國畢參加友人慶生會，友人和弘仁會成員起衝突，2人受牽連，遭檢方以證人身分約談，協助辦案；據指出，2人表示對案情不了解。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
- 國民黨2月回聘黨工 禁用解凍黨產支薪
- 國發目標 今年GDP成長2％～2.5％
- 老布希病情改善 已轉出加護病房
- 萊爾富除夕休2小時 其他超商不跟進
- 奇力新三箭齊發 將100%收購旺詮
- 深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事
- 前朝駐外大使 川普全FIRE
- 白宮對中國發出警告 阻止在南海擴張軍武
- 玩真的 川普撤簽TPP
- 勾結「俄「勢力？川普國安顧問面臨調查
- 甩電池爆炸 三星股價反大漲
- 李亞萍當教授氣到請辭 校方批爆料不負責任
- 國民黨台中市議會黨團幹部交接 籲團結對外
- 台生入共青團恐受罰 陸委會：不會特別找麻煩
- 國是會議後最新民調》6成4民眾支持今年完成年金改革
- 正妹大胃王「看光光」 這張照片嚇呆網友…
- 恐危國安 澳洲嚴審中國買基建
- 新南向外交小尖兵 下月赴紐、印交流
- 嘉義酒廠變身文創基地 走春好去處
- 美媒︰反川普勢力 團結才有力
- 古籍拍賣 《史記纂》受矚目
- 高麗菜特賣 1小時賣光15噸
- 世界廚房撲鼻香─曼谷廚藝學校與美食巡禮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry pursues absent Women’s League material
- 彰銀換股務代理 政府插手經營權？
- NBA》遙望老大11年前神蹟 湖人後輩不爭氣
- 宋仲基學華語拜早年 卡關逗趣求援
- 自由廣場》改革OK，至少給我們一些鼓勵吧！
- 台東TTPush啟動 使用換金幣
- 豬哥亮電燒肝臟6腫瘤 還要化療10幾次
- 質疑農會選舉人名冊黑箱作業 蘇治芬陳情
- 過年前垃圾暴增 后里焚化廠垃圾車排長龍
- 顏純左辭職拚選舉 賴清德肯定任內用心
- 寂寞真的會傷心 年假多陪伴長輩
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉混戰、混戰，真正豈有此理？
- 半百男星再婚又當爸 「擔心早走怕老婆孤單」
- 自由廣場》「專案教師」是啥米碗糕？
- 退將違規赴中 政院：砍俸、罰鍰都納討論
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：曾害2藝人遭傳訊 弘仁分會長暴力討債判刑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分