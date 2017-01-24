14歲姦殺少女 出獄操舊業連15偷

2017-01-24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕33歲男子蘇浩雄14歲時姦殺女高中生，逃亡4年犯竊盜案被捕才供出殺人犯行，99年判刑11年確定，去年8月出獄後，又在新北市瑞芳地區連犯15件竊盜案，警方循線逮捕蘇嫌，基隆地檢署依加重竊盜罪將他起訴。

警方指出，蘇男19年前缺錢闖空門，騎著腳踏車於現在新北市瑞芳區閒晃，途經友人住處，蘇男動起歪腦筋，按電鈴測試屋內有沒有人，友人的16歲姊姊當時獨自在家，蘇男以討回電動及漫畫為藉口進入屋內，搶劫被害人身上240元後再性侵。

蘇男擔心被害人報警，拿水果刀猛刺其喉嚨、胸部合計22刀，造成被害人失血過多死亡，事後還將床上的毛髮吞下肚，並用衛生紙擦拭死者下體後丟往窗外滅證，最後帶著凶刀騎腳踏車逃離現場，當時警方查無犯罪證據，致蘇男逍遙法外。

4年後蘇男再犯竊盜罪，落網偵訊時自爆犯下姦殺案，案件才曝光，高等法院少年法庭99年更四審，判處蘇男11年有期徒刑，扣除先前在監羈押日期，去年8月出獄。

蘇男出獄後未思改過，不到2個月又在瑞芳一帶行竊，專門鎖定門窗未鎖的住家為目標，只要是值錢物品都不放過，連路旁機車鑰匙未拔，也被蘇男竊走代步，2個月內共犯下15件竊盜案。