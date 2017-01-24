14歲姦殺少女 出獄操舊業連15偷
2017-01-24
〔記者吳昇儒／基隆報導〕33歲男子蘇浩雄14歲時姦殺女高中生，逃亡4年犯竊盜案被捕才供出殺人犯行，99年判刑11年確定，去年8月出獄後，又在新北市瑞芳地區連犯15件竊盜案，警方循線逮捕蘇嫌，基隆地檢署依加重竊盜罪將他起訴。
警方指出，蘇男19年前缺錢闖空門，騎著腳踏車於現在新北市瑞芳區閒晃，途經友人住處，蘇男動起歪腦筋，按電鈴測試屋內有沒有人，友人的16歲姊姊當時獨自在家，蘇男以討回電動及漫畫為藉口進入屋內，搶劫被害人身上240元後再性侵。
蘇男擔心被害人報警，拿水果刀猛刺其喉嚨、胸部合計22刀，造成被害人失血過多死亡，事後還將床上的毛髮吞下肚，並用衛生紙擦拭死者下體後丟往窗外滅證，最後帶著凶刀騎腳踏車逃離現場，當時警方查無犯罪證據，致蘇男逍遙法外。
4年後蘇男再犯竊盜罪，落網偵訊時自爆犯下姦殺案，案件才曝光，高等法院少年法庭99年更四審，判處蘇男11年有期徒刑，扣除先前在監羈押日期，去年8月出獄。
蘇男出獄後未思改過，不到2個月又在瑞芳一帶行竊，專門鎖定門窗未鎖的住家為目標，只要是值錢物品都不放過，連路旁機車鑰匙未拔，也被蘇男竊走代步，2個月內共犯下15件竊盜案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
- 國民黨2月回聘黨工 禁用解凍黨產支薪
- 國發目標 今年GDP成長2％～2.5％
- 老布希病情改善 已轉出加護病房
- 萊爾富除夕休2小時 其他超商不跟進
- 奇力新三箭齊發 將100%收購旺詮
- 深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事
- 前朝駐外大使 川普全FIRE
- 白宮對中國發出警告 阻止在南海擴張軍武
- 玩真的 川普撤簽TPP
- 勾結「俄「勢力？川普國安顧問面臨調查
- 甩電池爆炸 三星股價反大漲
- 李亞萍當教授氣到請辭 校方批爆料不負責任
- 國民黨台中市議會黨團幹部交接 籲團結對外
- 台生入共青團恐受罰 陸委會：不會特別找麻煩
- 國是會議後最新民調》6成4民眾支持今年完成年金改革
- 正妹大胃王「看光光」 這張照片嚇呆網友…
- 恐危國安 澳洲嚴審中國買基建
- 新南向外交小尖兵 下月赴紐、印交流
- 嘉義酒廠變身文創基地 走春好去處
- 美媒︰反川普勢力 團結才有力
- 古籍拍賣 《史記纂》受矚目
- 高麗菜特賣 1小時賣光15噸
- 世界廚房撲鼻香─曼谷廚藝學校與美食巡禮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry pursues absent Women’s League material
- 彰銀換股務代理 政府插手經營權？
- NBA》遙望老大11年前神蹟 湖人後輩不爭氣
- 宋仲基學華語拜早年 卡關逗趣求援
- 自由廣場》改革OK，至少給我們一些鼓勵吧！
- 台東TTPush啟動 使用換金幣
- 豬哥亮電燒肝臟6腫瘤 還要化療10幾次
- 質疑農會選舉人名冊黑箱作業 蘇治芬陳情
- 過年前垃圾暴增 后里焚化廠垃圾車排長龍
- 顏純左辭職拚選舉 賴清德肯定任內用心
- 寂寞真的會傷心 年假多陪伴長輩
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉混戰、混戰，真正豈有此理？
- 半百男星再婚又當爸 「擔心早走怕老婆孤單」
- 自由廣場》「專案教師」是啥米碗糕？
- 退將違規赴中 政院：砍俸、罰鍰都納討論
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：14歲姦殺少女 出獄操舊業連15偷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分