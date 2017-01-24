挾持江蕙血為證 惡煞亂咬被栽贓
〔記者黃捷、陳慧玲／綜合報導〕去年12月，歌壇天后江蕙胞弟遭歹徒陳金標強盜未遂，江蕙捨身救弟也因此受傷。檢警追查發現，陳嫌犯案前疑刻意將白髮染黑，躲避追緝，落網後仍裝傻否認犯行，目前在押，士林地檢署昨依加重強盜未遂、侵入住居及傷害等罪將他起訴。
惡煞仍在押 被依加重強盜未遂罪起訴
對於歹徒被起訴，江蕙昨透過經紀人陳子鴻回應：「依法辦理，一切交給法律處理。」也透露目前弟弟受傷部位已經拆線。
檢警調查，59歲陳嫌去年8月假釋出獄，隨即應徵新北市淡水區楓丹白露社區清潔工，因而得知江蕙及其弟住在該社區。
去年12月18日傍晚，陳嫌搭計程車直赴該社區，囑運將跳錶等他，隨即帶裝有西瓜刀、螺絲起子、拔釘器及膠帶等工具的袋子，坐電梯直上6樓，按江弟家的電鈴。
江弟從貓眼窺孔探看，以為保全送東西來，不疑有他開門，當場被陳嫌持西瓜刀打到頭破血流。
江蕙當時與印傭「阿妹」在2樓住所準備晚餐，聽到弟弟淒厲叫聲，2人立刻衝上樓，見陳嫌一手持螺絲起子挾持江弟，另一手持西瓜刀朝2人揮舞，雙方旋即發生扭打。
江蕙雙手虎口被刀劃傷，被推倒致頭部撞地，印傭「阿妹」見狀立刻上前阻擋，左手指也被割傷，江蕙趁隙逃跑求救。
混亂中陳嫌手掌也被割傷，他見情勢不妙，整袋工具來不及拿，螺絲起子也掉在現場，最後只帶走西瓜刀，匆匆搭電梯下樓，再搭上原計程車，至捷運淡水站下車逃逸。
檢警在案發現場、電梯內採集到陳嫌血跡，並通知運將到案，果然也在計程車後座座椅及兩側把手找到血跡，統統採集送驗，並循線追蹤，在北市萬華一處民宅，逮獲正在與友人打麻將的陳嫌。
陳嫌被逮否認犯罪，辯稱他擔任清潔工時，社區的人都認識他，不可能去犯案，指江弟頭腦不清楚，胡亂指認，警方也將證物移花接木，想要栽贓他，「如果要犯案，手法哪會這麼粗糙！」
由於陳嫌犯案時戴著口罩，江蕙及印傭僅能指認「黑髮」，與陳嫌刑案紀錄檔案「銀髮」照片不同，但所有血跡鑑定結果，DNA-STR型別皆與陳嫌相同，士林地院見他自始至終都不認罪，認定有逃亡可能，裁定羈押。
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標題：挾持江蕙血為證 惡煞亂咬被栽贓
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