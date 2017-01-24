| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（獨家）南市警疑爆貪汙 傳1收押2交保 新年萬歲有禮 盒家安心過年
 首頁 > 社會

打獵滑倒觸扳機 少年擊中自己胸膛

2017-01-24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區17歲黃姓原住民少年，昨天凌晨和堂兄、友人共4人上南插天山打獵，不料尋找獵物時卻失足滑倒，誤扣扳機，鋼彈擊中自己的胸部，還好送醫急救脫險。雖然原住民持有獵槍打獵是合法行為，但少年等人未經申請即上山打獵，警方將待少年出院、調查後，移請市府農業局處理。

昨天清晨4點，大溪警分局獲報少年遭到槍傷，即會同復興消防分隊上山救援，到場後消防人員以長背板施救並以繩子固定，提醒少年「不要睡覺，保持清醒比較好！」就怕少年睡著就再也醒不來了。6名警、消人員合力將黃姓少年抬起，花了1小時將他後送下山就醫。

警方調查，黃姓少年和堂兄、友人一起到南插天山打獵，但在尋找獵物的過程中失足滑倒，誤觸扳機，被獵槍打中自己的胸部，當場流血，幸好獵槍殺傷力不大，送醫治療後已無大礙。

警方表示，法律保障原住民狩獵權，該獵槍為少年父親合法申請持有的自製獵槍，但持有槍枝及狩獵行為仍應依規定申請許可，警方將依未經申請上山打獵，於調查後移請市府農業局依規定處理。

廣告
  • 黃姓少年上山打獵所使用的獵槍。（記者李容萍翻攝）

    黃姓少年上山打獵所使用的獵槍。（記者李容萍翻攝）

  • 黃姓少年用把獵槍打獵時，不慎打中自己的胸口。（記者李容萍翻攝）

    黃姓少年用把獵槍打獵時，不慎打中自己的胸口。（記者李容萍翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 少年擊中自己 打獵 滑倒
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：打獵滑倒觸扳機 少年擊中自己胸膛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.