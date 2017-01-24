打獵滑倒觸扳機 少年擊中自己胸膛

2017-01-24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區17歲黃姓原住民少年，昨天凌晨和堂兄、友人共4人上南插天山打獵，不料尋找獵物時卻失足滑倒，誤扣扳機，鋼彈擊中自己的胸部，還好送醫急救脫險。雖然原住民持有獵槍打獵是合法行為，但少年等人未經申請即上山打獵，警方將待少年出院、調查後，移請市府農業局處理。

昨天清晨4點，大溪警分局獲報少年遭到槍傷，即會同復興消防分隊上山救援，到場後消防人員以長背板施救並以繩子固定，提醒少年「不要睡覺，保持清醒比較好！」就怕少年睡著就再也醒不來了。6名警、消人員合力將黃姓少年抬起，花了1小時將他後送下山就醫。

警方調查，黃姓少年和堂兄、友人一起到南插天山打獵，但在尋找獵物的過程中失足滑倒，誤觸扳機，被獵槍打中自己的胸部，當場流血，幸好獵槍殺傷力不大，送醫治療後已無大礙。

警方表示，法律保障原住民狩獵權，該獵槍為少年父親合法申請持有的自製獵槍，但持有槍枝及狩獵行為仍應依規定申請許可，警方將依未經申請上山打獵，於調查後移請市府農業局依規定處理。