2017-01-24

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的威力彩，頭獎連22摃，累積至下期頭獎5.7億元。今彩539，頭獎4注中獎，可得獎金600萬元，獎落台北市中山區民生東路一段25之4號「金財富彩券行」、南投縣埔里鎮隆生路81-4號「圓滾滾投注站」、雲林縣北港鎮中山路138號「勝峰公益彩券行」，以及基隆市信義區深溪路168號「鋐鑫投注站」。