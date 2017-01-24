威力彩頭獎連22摃
2017-01-24
〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的威力彩，頭獎連22摃，累積至下期頭獎5.7億元。今彩539，頭獎4注中獎，可得獎金600萬元，獎落台北市中山區民生東路一段25之4號「金財富彩券行」、南投縣埔里鎮隆生路81-4號「圓滾滾投注站」、雲林縣北港鎮中山路138號「勝峰公益彩券行」，以及基隆市信義區深溪路168號「鋐鑫投注站」。
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