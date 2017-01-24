集體包庇賭博電玩 高市6警最重判18年半

2017-01-24

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市官警涉嫌包庇電玩集體收賄案，橋頭地院審結昨宣判，呂俊寬等現任、退休6名官警，被依貪瀆或詐欺罪判刑，其中林園分局巡佐王宏文，一個人就涉嫌收賄160萬元，被判處18年半徒刑。

被判刑的6人為：莊文平16年8月、許和勝8年、王宏文18年半、呂俊寬13年、蔡瑞勝和蔡勝榮各2年。

據了解，高雄市仁武分局警員莊文平（52歲，已退休）、偵查佐呂俊寬（40歲）、九曲堂派出所警員許和勝（46歲），從101年3月至去年9月止，涉嫌收受仁武、鳥松、大樹、大社等10多家賭博電玩業者的賄款，3人總共收賄155萬5千元。

林園分局巡佐王宏文（51歲）則自101年8月至前年10月，收了林園、大寮等區共6家賭博電玩業者賄款，光是他一個人就涉嫌收賄160萬元。101年2月底，彌陀區電玩業者欲行賄岡山分局燕巢派出所警員，透過某白手套與當時所長蔡勝榮（57歲）聯繫，蔡涉嫌收受10萬元後，打包票會交給負責查緝的警員，卻沒有將錢轉交，涉嫌詐欺罪。

此外，鳳山的電玩業者前年也想行賄埤頂派出所主管、副主管，透過白手套要警員蔡瑞勝（58歲）轉交，蔡員卻獨吞35萬元。