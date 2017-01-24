離職前偷老東家 2800萬鎳錠半價賤賣
2017-01-24
〔記者黃旭磊／高雄報導〕高港物流公司鎳錠倉庫管理主任蔡姓男子，與長官意見不合，離職前雇用舊識司機，偷走5萬多公斤貴重金屬鎳錠，他將這批市價超過2800萬元鎳錠半價賤賣，人卻潛逃中國。蔡嫌昨晚搭機回台，他坦承犯案，警方在他鳳山住處，起出其中的730萬元贓款。
自中國返台投案
高港物流的倉庫位於高雄港63號碼頭，蔡嫌（44歲）是該公司鎳錠倉庫管理主任，高雄港警總隊長江雅文表示，蔡嫌本月16日離職前，夥同吳（47歲）、黃（43歲）及鄭（35歲）共4名嫌疑人，偷走老東家的貴重金屬「鎳錠」原料計5萬6130公斤，變賣後潛逃中國。
警方調查，高港物流本月16及18日移倉，發現短少鎳錠28袋，調閱監視器，找到吳嫌開車載貨，查出蔡嫌將贓貨賣給黃、鄭等2名環保回收業者，並將贓貨取回。
起出730萬贓款
蔡嫌將鎳錠以1430萬元變賣，對方先給他頭期款730萬元。經警方策動，蔡嫌昨晚搭機從澳門返回高雄，警方在他鳳山住處的地下室，起出這筆730萬元贓款。
蔡嫌供稱缺錢，雇用吳嫌將鎳錠用貨櫃裝藏，並偽造船公司封條，運送出高雄港管制區，以每公斤新台幣260元價格（共1430萬元）賣給環保回收業者轉售圖利，蔡嫌拒絕夜間偵訊，全案警方將依業務侵占及加重竊盜罪偵辦。另3名涉案嫌犯，日前已被警方逮捕。
警方查出，蔡嫌10多年來任職多家物流倉管，熟知業務流程及「哪些貨有價」，可能因個性孤僻，少與同事接觸，與長官意見不合，離職前趁假日雇用舊識司機犯案。
環保回收業者指出，鎳錠多從中國進口，主要用在耐高溫熔爐焊接線、耐蝕套管軸栓及火星塞等，中央造幣廠也曾用來鑄幣，鎳錠流通性高、易脫手。
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