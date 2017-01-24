17歲欠下百萬賭債 被迫休學
2017-01-24
上線也是學生
〔記者黃建華／高雄報導〕簽賭集團侵入校園，鎖定賭輸欠錢的學生放款，由於年利率高達120%，林姓高職生因此欠賭債逾百萬元，還被迫休學，警方逮捕7名涉案青少年，發現有3嫌還是高職生，受害學生涵蓋3所私立高職。
3學校學生受害
高雄市警少年隊說，去年11月間接獲17歲的林姓高職生報案，指經由張姓同學（行為時未成年 ）及李姓少年提供「博金」簽賭網站帳號、密碼，利用手機下注簽賭，自去年7月至11月4個月期間，欠下張、李2嫌合計約27萬元的賭債。後經張嫌介紹，向鍾少（17歲）經營的地下錢莊借錢，再由鍾嫌介紹，陸續向陳姓（未成年）、沈姓、黃姓、李姓等人借錢，直到林姓被害人的父母發現，已欠下124萬元債務，才由家長陪同向警方報案。
27萬滾成124萬
警方昨動員30名警力，兵分7路搜索鍾姓嫌犯等人住處，將7名嫌犯查緝到案（未成年人5名），並查扣電腦主機3台、行動電話7支、帳冊、簽單、被害人本票24張、新台幣11萬7千元、三級毒品4公克等物品，全案依刑法賭博、重利罪及毒品危害防制條例移送高雄少年及家事法院、橋頭地檢署偵辦。
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