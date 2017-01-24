肇逃堅稱沒喝酒 整形名醫被抓包
〔記者黃建華／高雄報導〕整形名醫倪宗亨去年底與友人蔣坤翰聚會喝紅白酒後，各自駕駛BMW和JAGUAR名車，在高市中華路競速，BMW失速擦撞JAGUAR與另輛豐田轎車，致JAGUAR衝到對向車道，撞翻陳女駕駛的Mini車，陳女顱內出血重傷，車上拉布拉多犬死亡。倪男肇事後駕車逃逸躲酒測，20小時後到案被收押。高雄地檢署昨偵結，依競駛致重傷害、酒駕致重傷害、肇事逃逸等罪起訴倪男，建請法院從重量刑。
一直閃躲 檢建議從重判刑
同案被告蔣男，也被依競駛致重傷害、酒駕致重傷害罪嫌起訴，但因蔣男車禍後留在現場向警方坦承是肇事者，符合自首條件，檢方建請法院減輕其刑。全案移審高雄地院後，法官裁定倪宗亨200萬元交保候傳，並限制出境及出海。
起訴書指出，去年11月17日晚上9時許，47歲倪宗亨與黃姓女友邀診所員工秦女等人，一起到海鮮餐酒館聚餐，24歲蔣男是秦女的朋友，當晚也與會。倪男等人當晚共喝掉「智利老樹藤夏多內」等紅白酒共7瓶，酒精濃度介於13至13.5度間。
翌日凌晨零時聚會結束，倪男開BMW載女友、蔣男開JAGUAR載秦女離去，兩車在中華四路與新光路口，併排停等紅燈時拉下車窗聊天，並重踩油門使引擎空轉發出噪音較勁，綠燈亮起倪的車加速衝出，兩車在中華四路往北競飆。行經三多路口時，前方出現由黃女駕駛的豐田轎車，倪為超越豐田車，未打方向燈就變換車道往右切，結果先後撞上蔣的JAGUAR和黃女的豐田車，JAGUAR失控衝進對向車道，撞上陳女駕駛的Mini車，又波及翁男駕駛的計程車，造成陳女重傷，車上拉布拉多犬當場死亡。
事發後蔣男留在現場，經警測量酒測值0.26毫克，倪男駕車逃逸後將車棄置路旁，當晚8時許時才由律師陪同到案說明，但已測不出酒精反應，也否認酒駕，後於偵查中，才坦承喝了紅白酒各1/3杯。
檢方起訴認為，倪男身為醫師，負有醫療救人職責，卻酒後駕車競駛，肇事後亦未協助將傷者送醫或報警處理，反而駕車逃逸，且為規避刑責躲藏多時，到案後供詞避重就輕，難認有悔意，建議法院從重量刑。
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