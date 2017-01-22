韓女遭性侵案》還有10人受害？ 警急聯繫律師
2017-01-22
〔記者陳恩惠／台北報導〕遭性侵的韓國籍女觀光客前天發表公開信，指至少還有10名被害人，希望我國警方嚴懲不法；偵辦本案的北市警士林分局昨表示，已主動與韓女委託的台灣律師聯繫，針對案件有疑慮的部分進行了解，同時也將確認是否有其他被害女子及相關事證，以便追查並擴大偵辦。
警方表示，也會對疑似違法營業的計程車行及其所屬的司機進行清查，以確認是否有其他疑犯及違法情事。警方呼籲，大眾如有本案其他被害人或相關線索及事證，請提供給警方，以利後續偵辦。
據警方調查，詹嫌所屬車行是新北市土城區某交通公司。經新北市警局訪查，發現分別有3家不同車行，各自擁有多輛計程車，同時登錄在土城這個地址，但3家車行中並無「Jerry taxi tour」車隊的營業登記。
警方表示，涉案的「Jerry taxi tour」車隊不僅沒有旅行業執業登記，此車隊的掮客營業及不按計費表收費行為，已違反發展觀光條例第27條及汽車運輸業管理規則第91條等相關規定，已函請主管機關進行裁罰。
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